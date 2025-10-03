WELFARE. QUARTA GIORNATA DELLE UNITÀ MOBILI, 

DOMANI AL CENTRO SAMMARTINI LA PRESENTAZIONE ALLA CITTÀ DEL SISTEMA CITTADINO A CONTRASTO DELLA GRAVE MARGINALITÀ

Alle ore 16 in via Barabino la presentazione del nuovo centro multiservizi riqualificato con l’assessore Bertolé

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2025 – Domani, sabato 4 ottobre, in occasione della quarta Giornata delle Unità Mobili, si terrà un momento di riflessione e confronto tra i volontari e le volontarie delle Unità Mobili del Coordinamento milanese per presentare alla cittadinanza l’importante lavoro svolto in strada e le nuove iniziative connesse alla coprogettazione del sistema di contrasto alla grave marginalità che vede il Comune di Milano collaborare con gli enti del Terzo settore nella costruzione dei servizi dedicati ai senza dimora e ai cittadini e alle cittadine in difficoltà.



Dopo una mattinata che si svolgerà al Centro Sammartini di via Sammartini 120, il punto unico di accesso ai servizi dedicati ai senza dimora, e che sarà dedicata ai volontari e alle volontarie delle unità mobili che monitorano in città la situazione di chi vive in strada, la giornata proseguirà in via Barabino 6, dove si terrà la presentazione della Stazione di posta, un centro multiservizi dedicato alle persone senza dimora e alla promozione della socialità nel quartiere, all’interno di uno stabile comunale ristrutturato con fondi PNRR.



Il programma prevede, a partire dalle ore 16, la presentazione alla città del sistema di promozione dell’autonomia e di contrasto alla grave marginalità sociale. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, del presidente del Municipio 4 Stefano Bianco e dell’assessore di Municipio 4 Marco Cormio, interverranno il Direttore dell’Area Diritti e Inclusione dell’Assessorato al Welfare e Salute Angelo Stanghellini e i rappresentanti delle associazioni del Terzo settore che partecipano alla coprogettazione del sistema cittadino.

Redazione

