Alpini. Condanna per le scritte che deturpano il monumento di Torino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2025 – L’Associazione Nazionale Alpini condanna con forza il gesto di quanti hanno deturpato con scritte inneggianti ad una “Gaza libera”, il cippo che l’Unione Italiana Reduci di Russia (Unirr) ha eretto a Torino in memoria di chi perse la vita durante la tragica Campagna di Russia del 1941-1943. L’Ana, associazione di volontariato apartitica per statuto, sostiene da sempre i valori della libertà di pensiero e della condivisione e diffonde messaggi di pace, “ma l’espressione di questi stessi valori – sottolinea il presidente nazionale dell’Associazione alpini, Sebastiano Favero – non può e non deve ledere il culto della memoria di quanti tra i nostri soldati caddero sacrificandosi nell’adempimento del dovere e nel tentativo di salvare dalla morte altri fratelli”.

Redazione