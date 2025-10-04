Como, contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, un arresto

(mi-lorenteggio.com) Como, 4 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 23enne, di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio.

Gli agenti della Squadra Mobile di Como, proseguendo nei servizi di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in aree boschive, hanno posto la loro attenzione nei boschi del comune di Albavilla (CO), adiacente la via Molinara.

Infatti, intorno alle 17.00 di ieri, i poliziotti, si sono appostati in queste aree, constatando l’afflusso di soggetti che indubbiamente apparivano come acquirenti di droga.

L’attività di spaccio all’interno di queste aree boschive, ha visto lo straniero impegnato nella preparazione e nella pesatura delle sostanze; gli agenti della squadra mobile hanno abbandonato le loro postazioni di copertura e sono intervenuti cogliendo di sorpresa il giovane nordafricano che ha tentato la fuga tra la fitta vegetazione presente, venendo poco dopo bloccato d’arrestato.

Sequestrati 16gr di cocaina, 22gr di eroina, 40gr di hashish e denaro contante pari a €650 in contanti.

Portato in Questura è stato avvertito il P.M. di turno delle attività svolte, lo stesso ha disposto l’associazione dell’arrestato al “Bassone”

La posizione del 23enne marocchino irregolare e senza fissa dimora sul territorio nazionale, all’esito del procedimento penale, verrà valutata attentamente e scrupolosamente dagli agenti dell’ufficio immigrazione per l’adozione di idonei provvedimenti.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia, disposte dal Questore di Como Marco Calì recependo le indicazioni emerse nell’ambito delle riunioni tecniche di coordinamento tenute dal Prefetto della provincia di Como Corrado Conforto Galli.

Prosegue quindi con costante impegno l’azione di prevenzione e repressione dei reati, a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto della legalità.

Redazione