Corsico. Incidente alla rotonda tra viale Liberazione e via Copernico, 4 coinvolti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 4 ottobre 2025 – Questa sera, intorno alle ore 20.10, in piazza Liberazione, la rotonda tra viale della Liberazione e via Copernico, è avvenuto un incidente tra due veicoli in cui sono rimaste coinvolte quattro persone (una donna e tre uomini).

Sul posto sono giunte due ambulanze, che hanno soccorso i due conducenti e i passeggeri, che sono stati valutati in codice verde, mentre la Polizia Locale, ha fatto tutti i rilievi.

Poco prima, lungo la Vigevanese, nel territorio di Trezzano sul Naviglio, all’altezza dello svincolo “Killer” con la Tangenziale Ovest, è avvenuto un altro incidente in cui sono rimaste coinvolte sette persone, tra queste tre bambini.

V. A.