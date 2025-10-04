Due incidenti nella notte in Tangenziale Ovest

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2025 – Due incidenti sono avvenuti questa notte lungo la Tangenziale Ovest. Alle 4.25, un incidente è successo al chilometro 18+000 tra Interconnessione A7 e S.P. 59 Corsico/Gaggiano in direzione A8 Laghi. 5 le persone coinvolte che sono state soccorse e trasportate in ospedale.

Alle 4.55 un incidente al chilometro 27+800 tra S.S. 412 Val Tidone/MI – Vigentina e Interconnessione A1 in direzione A1 Bologna, dove sono stati coinvolti due uomini, che sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.