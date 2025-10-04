L’Eremo di Santa Caterina del Sasso, oltre a un momento di preghiera, devolverà l’incasso di lunedì 6 ottobre 

a sostegno della popolazione di Gaza tramite Emergency e Caritas Jerusalem

(mi-lorenteggio.com) Varese, 4 ottobre 2025. Crediamo che la cultura non sia mai neutrale, ma voce che prende parte nella società civile.

Scegliamo anche di fare la nostra parte concretamente.

Ispirati da quanto fatto da altri soggetti della cultura in queste settimane, in particolare da Ad Artem, devolveremo il ricavato dei biglietti di ingresso all’Eremo di Santa Caterina del Sasso venduti nella giornata di lunedì 6 ottobre a favore di Emergency e Caritas Jerusalem, a sostegno della popolazione di Gaza.



Nella medesima giornata insieme alla Fraternità Francescana di Betania che vive presso l’Eremo organizzeremo un momento di preghiera per intercedere per la pace.

E’ possibile acquistare il biglietto di ingresso all’Eremo per la giornata di lunedì 6 ottobre a questo link: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/biglietto-per-leremo-651.html

Per lo stesso motivo abbiamo aderito alla Local March for Gaza lungo la Via Francisca, promossa dall’associazione “In cammino lungo la Via Francisca del Lucomagno” venerdì 5 e sabato 6 settembre. Due giorni in cammino da Varese a Castellanza che hanno visto la partecipazione di numerosi altri enti ed associazioni insieme a noi.

Redazione