Roma. Tafferugli al termine della manifestazione Pro Pal: 262 estremisti fermati e identificati. 250mila in corteo secondo la Questura

(mi-lorenteggio.com) Roma, 4 ottobre 2025 – Alla manifestazione di oggi a Roma hanno partecipato circa 250mila persone, secondo la Questura.

A fronte di un complessivo svolgimento dell’iniziativa che è risultato regolare, un gruppo di circa 200 individui travisati appartenenti ai collettivi antagonisti hanno tentato a più riprese e in ogni modo di raggiungere il centro storico; gli stessi sono stati isolati, bloccati ed identificati a piazza Santa Maria Maggiore ed in via Lanza.

Nella mattinata, durante i servizi di prevenzione, erano stati effettuati dei controlli su alcuni mezzi di trasporto diretti alla Capitale all’esito dei quali sono stati identificati e denunciati numerosi soggetti che portavano con sé mazze e armi improprie.

Al termine della giornata, un gruppo di alcune centinaia di persone, incappucciate e travisate, hanno dato luogo a varie intemperanze che hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.

Prima un gruppo di estremisti si è diretto verso il centro, col volto travisato e incappucciato, con l’intento di raggiungere obiettivi sensibili.

Tutti sono stati bloccati alle spalle di piazza Santa Maria Maggiore e via Lanza, per poi essere identificati e rilasciati.

Complessivamente sono state identificate 262 persone.

Per tutte sarà valutato il deferimento per i reati di danneggiamento, adunata sediziosa e resistenza a Pubblico ufficiale.

Nelle successive fasi di deflusso, gruppi di facinorosi hanno dato alle fiamme due autovetture e diversi cassonetti, lanciando oggetti e petardi all’indirizzo delle Forze dell’ordine.

Per tali fatti, 12 persone, tutte appartenenti alla frangia antagonista, sono state fermate, foto segnalate ed avviate al deferimento alla Autorità giudiziaria per gli stessi reati.

La DIGOS della Questura di Roma è già in possesso di copiose immagini per il successivo sviluppo delle indagini.

