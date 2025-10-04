Trezzano. Incidente lungo la Vigevanese all’altezza dello svincolo ‘Killer’

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 ottobre 2025 – Questa sera, intorno alle ore 19.15, lungo la Vigevanese, SP 59, all’altezza dello svincolo per la Tangenziale Ovest, forse complice anche la pioggia, è avvenuto un incidente tra due veicoli in cui sono rimaste coinvolte 7 persone, tra questa anche tre bambini (una bambina di dieci anni, un bimbo di due anni e uno di 8 anni). Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, che hanno trasportato due bambini alla Clinica De Marchi in codice giallo.

Poco prima, a Corsico, quattro persone sono rimaste coinvolte in un altro incidente.

