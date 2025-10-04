Vaticano. Solenne giuramento di 27 guardie della Guardia Svizzera Pontificia

Giuramento 2025



(mi-lorenteggio.com) Città del Vaticano, 4 ottobre 2025 – Il solenne giuramento di 27 guardie della Guardia Svizzera Pontificia avrà luogo il 4 ottobre 2025 alle ore 17.00 nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico in Vaticano.

In commemorazione dell’eroica morte dei 147 soldati elvetici caduti in difesa del Papa Clemente VII nel Sacco di Roma (6 maggio 1527), nel pomeriggio del 4 ottobre 2025, nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico, si svolgerà il giuramento delle nuove reclute del Corpo.

Il giuramento avviene sulla bandiera del Corpo e alla presenza del rappresentante del Santo Padre, Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Le guardie giurano così di proteggere e difendere il Papa in carica e tutti i suoi legittimi successori, anche a rischio della propria vita, come hanno fatto in passato i nostri valorosi e fedeli antenati.

Formula di Giuramento (letta dal Cappellano)

«Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il Pontefice regnante, Leone XIV, e i suoi

legittimi successori, di dedicarmi a loro con tutte le forze, sacrificando, se necessario, anche la mia

vita in loro difesa.

Assumo gli stessi doveri nei confronti del Collegio Cardinalizio durante la vacanza della Sede

Apostolica. Prometto anche al Comandante e agli altri Superiori rispetto, fedeltà e obbedienza. Così

giuro, che Dio e nostri Santi Patroni mi assistano.»

Risposta delle guardie alla bandiera

«Io, Alabardiere …, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo

momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri Santi Patroni mi assistano!»

Il Giuramento è un momento significativo nella carriera di una Guardia Svizzera. Per l’occasione, le

guardie chiamate a giurare indossano la divisa di Gran Gala, ovvero l’uniforme di Gala con la corazza.

Sarà presente una delegazione della Confederazione svizzera, guidata dalla Presidente della

Confederazione Karin Keller-Sutter con la Presidente del Consiglio Nazionale Maja Riniker, il Presidente

del Consiglio degli Stati Andrea Caroni e il Capo dell’Esercito, Comandante di corpo Thomas Süssli.

Sarà presente inoltre il rappresentante della Conferenza Episcopale Svizzera, Sua Eccellenza Mons.

Joseph Bonnemain (Vice-Presidente), Vescovo di Coira. La delegazione del cantone ospitante di

quest’anno, Uri, è guidata dal governo cantonale.

Sarà possibile assistere al Giuramento in streaming sul sito ufficiale della Guardia Svizzera Pontificia:

www.guardiasvizzera.ch.



Alcune informazioni sul corpo della Guardia Svizzera Pontificia



L’esercito più vecchio del mondo, fondato da Papa Giulio II il 22 gennaio 1506, è responsabile della

protezione del Papa e della sua residenza. Guidato dal colonnello Christoph Graf (LU), ha il compito di

controllare gli accessi al Vaticano e al Palazzo Apostolico, di garantire l’ordine e la rappresentanza

durante le cerimonie papali e i ricevimenti di Stato e di proteggere il Collegio cardinalizio durante la sede

vacante. Le reclute che presteranno giuramento provengono da varie regioni della Svizzera, in

particolare dal Canton Vallese (5), Friburgo (4), Vaud (4) e Zurigo (4).



