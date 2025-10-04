VIDEO – CASALETTO LODIGIANO (LO). SALVATO CANE CADUTO IN UN POZZO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 4 ottobre 2025 – Nella mattinata odierna, squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Lodi, con il supporto del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, sono intervenute nelle campagne del Comune di Casaletto Lodigiano (LO) per il recupero di un cane da caccia caduto in un pozzo.

L’intervento è stato effettuato con l’impiego di un’autopompa (APS), un furgone combinato (AF Combi) e un furgone SAF (Speleo Alpino Fluviale). Il pozzo, profondo circa 7-8 metri e con un diametro di 60-70 cm, ha richiesto l’utilizzo di tecniche SAF per consentire ai soccorritori di calarsi al suo interno in sicurezza, utilizzando una scala a ganci.

L’animale, visibilmente spaventato ma in buone condizioni, è stato raggiunto, recuperato e successivamente riconsegnato al proprietario dopo i controlli di rito.

L’intervento si è concluso positivamente grazie alla prontezza e alla professionalità del personale intervenuto.