GLI APPUNTAMENTI DEL SINDACO SALA PREVISTI DOMANI, LUNEDÌ 6 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 ottobre 2025 – Di seguito gli appuntamenti del sindaco di Milano Giuseppe Sala previsti domani, lunedì 6 ottobre:
– ore 10, in Sala Alessi a Palazzo Marino, parteciperà all’evento per il primo anniversario della Fondazione Giulia Cecchettin;
– ore 11, all’Arena Civica, prenderà parte alle celebrazioni del 165mo anniversario della fondazione della Polizia locale di Milano;
– ore 15, in Sala dell’Orologio a Palazzo Marino, porterà un saluto alla presentazione di FEELMIBIKE (per accrediti, email: pressoffice@feelmibike.it).
Redazione