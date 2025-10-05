Il grande Torino in scena a Cesano Boscone



Lunedì 6 ottobre al Cinema Teatro Cristallo, con il patrocinio del Comune di Cesano Boscone, lo spettacolo di Gianfelice Facchetti, un monologo con i ritratti più intimi dei giocatori che persero la vita nell’incidente aereo avvenuto il 4 maggio 1949 a Superga

Cesano Boscone, 4 ottobre 2025 – Simbolo di unità d'Italia che usciva dalla guerra affamata di pane e sogni, i giocatori del grande Torino, dai primati insperati, persero la vita nell'incidente aereo del 4 maggio 1949 a Superga.

La loro storia va in scena al Cinema Teatro Cristallo di Cesano Boscone con lo spettacolo “Il Grande Torino: una cartolina di un Paese diverso”, con il patrocinio del Comune, lunedì 6 ottobre alle ore 21.

Un monologo interpretato da Gianfelice Facchetti, figlio del campione Giacinto Facchetti, autore raccolto teatrale insieme al giornalista di Tuttosport Marco Bonetti, tra i più profondi conoscitori della storia granata. Le musiche sono degli Slide Pistons (Raffaele Kohler, Luciano Macchia, Francesco Moglia).

A 75 anni dal disastro aereo che sconvolse l’Italia, Facchetti, che si porta dietro la storia mitica del Toro fin da giovane, porta in scena i ritratti più intimi dei campioni, mostrandone la grande umanità. Per capire chi fossero quei ragazzi, l’autore racconta degli oggetti rinvenuti nelle valigie recuperate tra i rottami dell’aereo Fiat G.212, come i quattro dischi acquistati in Portogallo da Maroso, o il portafoglio di Bacigalupo in cui conservava una foto con dedica di Lucidio Sentimenti, idolo e avversario juventino. E poi indumenti da gioco, souvenir da portare a casa, mappe delle città dove si è stati.

Prima di portare il Grande Torino sul palco, Facchetti ne aveva già raccontato la storia in un podcast realizzato insieme a Gipo Gurrado. E prima ancora aveva interpretato il portiere, Valerio Bacigalupo, in una fiction. Anche il padre Giacinto era cresciuto ispirandosi a quei miti, tanto da conservare la foto di Virgilio Maroso tra le pagine di un libro, l’unica foto di un calciatore che avesse mai custodito.