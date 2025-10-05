MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 ottobre 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 6 ottobre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

In apertura di seduta gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri, ai quali seguirà la trattazione degli ordini del giorno collegati alla delibera sugli “(…) elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’ (…)”.

Il Programma dei lavori prevede poi il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e una serie di delibere di debiti fuori bilancio. In coda, una modifica del Regolamento del Consiglio comunale, le mozioni e gli ordini del giorno.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno del Consigliere Valerio Pedroni: Iniziative urgenti per l’accesso all’acqua a Gaza e il coinvolgimento di MM S.p.A.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Ordine del giorno dei Consiglieri Gianmaria Radice e Daniele Nahum (Riformisti): Impegni della città di Milano verso le vittime civili del conflitto Israelo-Palestinese.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Ordine del Giorno della Consigliera Francesca Cucchiara (Europa Verde): Interruzione delle relazioni istituzionali con lo Stato di Israele, protezione degli attivisti della Global Sumud Flotilla.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Ordine del giorno della Consigliera Marzia Pontone (Lista Sala): Proposta di adesione della Città dl Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di Rigenerazione/Trasformazione Urbana.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intitolazione di un’area verde in prossimità del Piccolo Teatro a Eufemia Borraccia Brancato, protagonista dell’artigianato sartoriale teatrale italiano.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidio Polizia locale Piazza Archinto.

Ordine del giorno della Consigliera Roberta Osculati (Partito Democratico): Adeguamento del codice penale italiano con riferimento al principio del consenso in caso di stupro.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Area Ex macello – concerti e manifestazioni nel rispetto del riposo dei residenti.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): “PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Ordine del Giorno del consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Azioni urgenti per fermare il genocidio del Popolo Palestinese.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Green Deal e Patto di stabilità e crescita.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): “Conferimento della cittadinanza onoraria alla giurista, funzionaria e relatrice delle Nazioni Unite Francesca Abanese”.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Richiesta interventi urgenti sulla scuola Tiepolo di Piazza Ascoli – Certezze sui tempi e ripristino delle aule inagibili.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Ordine del giorno a firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sottopasso ciclopedonale per Area Tre ponti.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Scuola media Tiepolo di Piazza Ascoli n. 2.

Mozione a firma del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Ordine del giorno dei Consiglieri Alessandro Giungi e Angelica Vasile: Estendere l’evidenziazione dei posti a sedere prioritari sui mezzi ATM.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Contributo di solidarietà per danni causati dalle esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro e moratoria sulle contravvenzioni elevate il 23-9-2025.

Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito Democratico): Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Semafori pedonali.

Mozione a firma dei consiglieri Valerio Pedroni, Beatrice Uguccioni, Federico Bottelli (Partito Democratico): Integrazione del Piano Casa per la promozione della formula della proprietà indivisa.

Mozione Consigliere Alessandro Verri (Lega): Sostegno del Comune di Milano al piano di pace promosso dall’amministrazione americana guidata da Donald Trump.

Ordine del giorno a firma delle consigliere Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni e del consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico): Azioni urgenti a favore degli inquilini dl Via Lorenteggio 183.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.

Redazione