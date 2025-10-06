Anni Settanta – Terrore e Diritti: parte dal Teatro Olimpico di Roma la tournée nazionale dello spettacolo di Mario Calabresi

Lo spettacolo di Mario Calabresi, Benedetta Tobagi, Sara Poma e Marco Damilano prosegue la sua tournée nazionale: due tappe già sold out, annunciata una nuova data a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2025 – Dopo il grande successo della prima dell’8 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e il tutto esaurito alle OGR di Torino, lo spettacolo “Anni Settanta – Terrore e Diritti” torna in scena e porta in tutta Italia la memoria viva e vibrante di un decennio che ha segnato la nostra storia.

La tournée toccherà Roma domani, 7 ottobre, al Teatro Olimpico, tappa già esaurita da settimane, per poi proseguire a Firenze, Bologna, Brescia, Genova e Parma, fino a tornare a Milano, dove il Teatro Lirico Giorgio Gaber ha registrato nuovamente il sold out ed è stata annunciata una nuova data.

Presentato da Be Water Live, con la produzione editoriale di Chora Media e Will Media e la produzione esecutiva di Heart, lo spettacolo diretto da Bruno Fornasari trasforma la memoria in un racconto vivo, vibrante e attuale, capace di emozionare senza retorica e di interrogare le coscienze.

Con un ritmo da docu-teatro, “Anni Settanta – Terrore e Diritti” porta in scena le luci e le ombre del decennio più controverso del Novecento italiano: da un lato le stragi, il terrorismo, i sequestri, dall’altro le battaglie civili, le conquiste sociali e i diritti che hanno fondato la nostra democrazia moderna.

Sul palco si alterneranno Mario Calabresi, Benedetta Tobagi, Sara Poma e con un contributo inedito e personale Marco Damilano, intrecciando narrazione, immagini d’archivio, musica e testimonianze per restituire la complessità e l’umanità di un’epoca che — come ha scritto Cesare Martinetti su La Stampa – “ha fatto nascere in Italia una nuova coscienza civile”.

“Da molto tempo penso che bisognerebbe raccontare bene gli Anni Settanta – spiega Mario Calabresi – farlo attraverso le storie, i cambiamenti sociali, non solo le cronache di sangue. Il teatro può essere il modo giusto per parlare ai più giovani e a chi vuole capire davvero cosa è accaduto in quegli anni tragici ma fecondi.”

Con la colonna sonora delle canzoni simbolo dell’epoca e un allestimento scenico firmato da Fabrizio Visconti, “Anni Settanta – Terrore e Diritti” invita a fare memoria attiva e a rileggere un decennio che ha lasciato un segno profondo nella coscienza civile italiana.