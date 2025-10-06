BRENO, ASSESSORE SERTORI: 5,1 MILIONI DI EURO PER REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 ottobre 2025 – Via libera, dalla Giunta della Regione Lombardia, alla proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori, dello schema di convenzione con il Comune di Breno (Brescia) per la realizzazione di una nuova piscina.

Il nuovo impianto natatorio sarà finanziato dalla Regione con 5,1 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti e rientra nei progetti di valorizzazione del territorio montano.

Regione concede al Comune di Breno il contributo di euro 5.100.000 a valere sul Fondo Comuni Confinanti per la realizzazione dell’intervento 24BS ‘Ex 4.1BR Realizzazione nuovo impianto natatorio a servizio della Media Valle Camonica nel comune di Breno’.

“Con il via libera allo schema di convenzione per la realizzazione della nuova piscina – spiega l’assessore Sertori – diamo l’avvio alla realizzazione del progetto , sostenendo la crescita e l’attrattività del sistema montano, nello specifico della media Valle Camonica, per il cui territorio l’impianto natatorio diventerà un riferimento. Una struttura utile per la pratica sportiva, la riabilitazione e adatta a diverse generazioni”.

All’interno del programma di progetti strategici per la programmazione 2019-2027 relativo alla provincia di Brescia è ricompreso il progetto 24BS ‘Ex 4.1BR – Realizzazione nuovo impianto natatorio a servizio della Media Valle Camonica nel comune di Breno’ per cui il Comune di Breno (soggetto attuatore) ha presentato l’approfondimento tecnico che Regione Lombardia ha approvato definendo lo schema di convenzione per garantire al territorio i fondi per la costruzione della struttura.

“Il sostegno finanziario alla costruzione della piscina – conclude l’assessore Sertori – è la dimostrazione concreta dell’impegno di Regione a favore dei suoi territori montani, della loro attrattività e fruibilità grazie anche alla creazione e realizzazione di nuovi servizi per i cittadini. A Breno e nella Media Valle Camonica il nuovo impianto sarà l’immagine dell’azione della Lombardia”.

