Domenica 12 ottobre gran finale a Milano della DEEJAY TEN 2025, la corsa non agonistica ideata da Linus

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2025 – Dopo aver fatto correre e divertire 34.000 persone nelle tappe precedenti in giro per l’Italia, l’edizione 2025 della Deejay Ten si prepara al gran finale: domenica 12 ottobre la città di Milano sarà teatro dell’imperdibile corsa non competitiva tra le più famose d’Italia ideata da Linus e firmata Radio Deejay, emittente che da sempre promuove e si impegna nella diffusione dei valori positivi dello sport e della condivisione.

La manifestazione podistica, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano, rappresenta un’occasione unica per vivere una vera festa inclusiva e senza competizione all’aperto nella città meneghina con i propri cari, famiglie, bambini e amici a quattro zampe.

Ad animare e rendere ancora più speciale questa domenica all’insegna dello sport e del divertimento l’inconfondibile energia e ironia degli speaker della radio capitanata da Linus, che, come da tradizione, darà il via alla corsa alle ore 9.00 da via Achille / Piazzale Angelo Moratti.

Tra gli speaker presenti alla tappa di Milano: Giorgio e Furio del Trio Medusa, Valentina Ricci, Umberto e Damiano, Vic, Diego Passoni, Matteo Curti e Alessandra Patitucci.

Il percorso partirà a e si concluderà nella suggestiva cornice del quartiere San Siro, nei pressi dello Stadio simbolo dello sport, con due tracciati – uno più breve da 5 km accessibile a chiunque e uno più lungo da 10 km rivolto ai superiori di 16 anni – adatti a persone di ogni età e capacità atletica per vivere insieme una mattinata di movimento e benessere.

I colori che rappresenteranno questi due percorsi saranno il rosso per la 10 km e il bianco per la 5km

.Cuore pulsante dell’evento il Deejay Village, allestito presso il parcheggio BUS Stadio San Siro vicino alla fermata della Linea M5: luogo di ritrovo dove sarà possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia nelle giornate di venerdì 10 ottobre (dalle ore 15.00 alle ore 19.00), sabato 11 ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 12 ottobre (dalle ore 7.00 alle ore 8.30), partecipare ai riscaldamenti muscolari pre-corsa a ritmo di musica e alle svariate attività proposte negli stand degli sponsor.

Percorso da 10 kmPiazzale Angelo Moratti (PARTENZA), via Achille, piazzale dello Sport, viale Federico Caprilli (km 1), via Gignese, via Gavirate, piazzale Segesta, via Simone Stratico (km 2), via Palatino**, via dei Rospigliosi (km 3), piazza Axum, via Dessiè, via Harar, via Harar* (km 4), via Novara, via Cascina Bellaria (km 5), via Fratelli Gorlini (km 6), via Lampugnano (km 7), via Eugenio Montale (km 8), via Ippodromo, via Pinerolo (km 9), via Harar*, via Federico Tesio, parcheggio A,B,C Stadio San Siro (ARRIVO).

