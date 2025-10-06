Domenica 12 ottobre gran finale a Milano della DEEJAY TEN 2025, la corsa non agonistica ideata da Linus

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2025 – Dopo aver fatto correre e divertire 34.000 persone nelle tappe precedenti in giro per l’Italia, l’edizione 2025 della Deejay Ten si prepara al gran finale: domenica 12 ottobre la città di Milano sarà teatro dell’imperdibile corsa non competitiva tra le più famose d’Italia ideata da Linus e firmata Radio Deejay, emittente che da sempre promuove e si impegna nella diffusione dei valori positivi dello sport e della condivisione.

La manifestazione podistica, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano, rappresenta un’occasione unica per vivere una vera festa inclusiva e senza competizione all’aperto nella città meneghina con i propri cari, famiglie, bambini e amici a quattro zampe.

Ad animare e rendere ancora più speciale questa domenica all’insegna dello sport e del divertimento l’inconfondibile energia e ironia degli speaker della radio capitanata da Linus, che, come da tradizione, darà il via alla corsa alle ore 9.00 da via Achille / Piazzale Angelo Moratti.

Tra gli speaker presenti alla tappa di Milano: Giorgio e Furio del Trio Medusa, Valentina Ricci, Umberto e Damiano, Vic, Diego Passoni, Matteo Curti e Alessandra Patitucci.

Il percorso partirà a e si concluderà nella suggestiva cornice del quartiere San Siro, nei pressi dello Stadio simbolo dello sport, con due tracciati – uno più breve da 5 km accessibile a chiunque e uno più lungo da 10 km rivolto ai superiori di 16 anni – adatti a persone di ogni età e capacità atletica per vivere insieme una mattinata di movimento e benessere.

I colori che rappresenteranno questi due percorsi saranno il rosso per la 10 km e il bianco per la 5km

.Cuore pulsante dell’evento il Deejay Village, allestito presso il parcheggio BUS Stadio San Siro vicino alla fermata della Linea M5: luogo di ritrovo dove sarà possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia nelle giornate di venerdì 10 ottobre (dalle ore 15.00 alle ore 19.00), sabato 11 ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 12 ottobre (dalle ore 7.00 alle ore 8.30), partecipare ai riscaldamenti muscolari pre-corsa a ritmo di musica e alle svariate attività proposte negli stand degli sponsor.

Percorso da 10 km: Piazzale Angelo Moratti (PARTENZA), via Achille, piazzale dello Sport, viale Federico Caprilli (km 1), via Gignese, via Gavirate, piazzale Segesta, via Simone Stratico (km 2), via Palatino**, via dei Rospigliosi (km 3), piazza Axum, via Dessiè, via Harar, via Harar* (km 4), via Novara, via Cascina Bellaria (km 5), via Fratelli Gorlini (km 6), via Lampugnano (km 7), via Eugenio Montale (km 8), via Ippodromo, via Pinerolo (km 9), via Harar*, via Federico Tesio, parcheggio A,B,C Stadio San Siro (ARRIVO).

Redazione