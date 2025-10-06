EXPO OSAKA 2025, MAZZALI PRESENTA AI BUYER INTERNAZIONALI L’ECCELLENZA DELLE IMPRESE LOMBARDE

L’ASSESSORE: AL PADIGLIONE ITALIA UN VIAGGIO IMMERSIVO NELLE 12 PROVINCE PER RACCONTARE LA BELLEZZA E L’ENERGIA DEI TERRITORI

(mi-lorenteggio.com) Osaka/Giappone, 6 ottobre 2025. Un territorio che unisce bellezza, cultura e capacità imprenditoriale, in grado di trasformare tradizione e innovazione in un modello vincente riconosciuto nel mondo. È questa l’immagine della Lombardia che l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha presentato oggi all’Expo di Osaka ai buyer internazionali e ai rappresentanti delle istituzioni, raccontando una regione che eccelle nella moda, nel turismo e nel design, tre settori che ne incarnano lo stile, la creatività e la forza produttiva.

All’interno dello Spazio Lombardia, cuore pulsante della presenza regionale all’Esposizione Universale, i visitatori possono vivere un’esperienza immersiva grazie a un video dedicato alle 12 province lombarde: un viaggio emozionale che, in pochi minuti, restituisce la straordinaria varietà e la ricchezza di un territorio unico, dove arte, natura e storia convivono in perfetto equilibrio.

Dalle atmosfere spirituali del Sacro Monte di Varese, ai suoni e alle tradizioni di Cremona, patria della liuteria e della musica classica, fino alla Reggia di Monza e al celebre autodromo, simbolo di sport e cultura, ogni provincia si racconta con immagini che lasciano il segno.

Scorrono poi i panorami incantati del Lago di Como, le colline dell’Oltrepò Pavese con i suoi vini e i suoi borghi, la maestosità del Duomo di Milano e la vitalità dei Navigli. E ancora Mantova, scrigno di tesori rinascimentali; Sondrio, protagonista dei futuri Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026; Lodi, con la suggestiva Piazza della Vittoria; Lecco, che unisce letteratura e paesaggi da sogno; Bergamo, custode di arte e storia; e Brescia, con il fascino di Sirmione, perla del Garda amata in tutto il mondo.

“La Lombardia – ha sottolineato Mazzali – è la prima regione italiana per design, moda e cosmesi, ma anche un laboratorio di idee e innovazione. I suoi imprenditori sono ambasciatori di uno stile che unisce bellezza e capacità produttiva, e in Giappone questo viene riconosciuto e apprezzato”.

“Expo Osaka – ha aggiunto – rappresenta per noi un’occasione straordinaria per mostrare al mondo il volto più autentico e competitivo della Lombardia: una regione che sa raccontarsi attraverso le sue eccellenze, trasformando arte, cultura e impresa in leve di attrattività turistica e sviluppo economico”.

La missione lombarda in Giappone proseguirà nei prossimi giorni: mercoledì 8 ottobre è atteso a Tokyo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme al sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, per una serie di incontri istituzionali con esponenti del mondo politico ed economico giapponese.

Il governatore raggiungerà poi la delegazione lombarda all’Expo di Osaka nella giornata di venerdì 10 ottobre, per proseguire la promozione internazionale di una Lombardia che guarda al futuro con visione e orgoglio.

Nella foto Mascotte dell’Expo 2025 di Osaka – Foto di www.expo2025.or.jp

Redazione