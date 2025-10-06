Medici di medicina generale: alla data del primo ottobre, 386 i posti disponibili

Il Sindaco Orlandi: “Il progetto di due ambulatori è ancora in essere. A oggi c’è la disponibilità di medici di medicina generale”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 ottobre 2025 – Si è tornati a parlare in questi giorni della carenza di medici di medicina generale sul territorio cittadino. Un anno fa il Sindaco Andrea Orlandi si rese disponibile a fornire due ambulatori a prezzo simbolico nei locali della nuova Farmacia Comunale I in corso Europa. Nel frattempo, però, il quadro è cambiato, dal momento che la situazione dei medici di base nella nostra città si è via via normalizzata e, alla data del primo ottobre, risultano 386 i posti disponibili.

Così precisa il Sindaco Andrea Orlandi: “Il progetto dei due ambulatori è ancora in essere. E’ stato rallentato tenendo conto dell’evoluzione dell’assetto cittadino. Proprio in questi giorni ASST Rhodense mi ha confermato che due medici attivi a Rho possono accogliere altri pazienti, hanno posti disponibili. Nel frattempo, le Farmacie comunali hanno raccolto il parere di ATS per l’utilizzo dei loro spazi. Ricordo che su questo tema la competenza è di Regione Lombardia e del Ministero alla Salute, come Amministrazione comunale cerchiamo di far fronte a una mancata programmazione da parte degli organi competenti per sostituire i medici di medicina generale che vanno in pensione”.

Il primo cittadino ribadisce la disponibilità a trovare soluzioni e ribadisce: “Ritengo necessario che Regione Lombardia organizzi una programmazione che permetta di far fronte ai pensionamenti di medici di medicina generale nei prossimi anni. Su questo punto il Comune di Rho, insieme agli altri otto Comuni del Distretto rhodense di ASST Rhodense, sta monitorando la situazione e chiede mensilmente aggiornamenti in merito. Dare risposte ai rhodensi è fondamentale, nostro ruolo e fare pressione sulle istituzioni competenti”.

