Milano. La BioDesign Foundation presenta “All Together now” – The Custodians Plastic Race

Evento di lancio patrocinato dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026

Milano, 6 ottobre 2025 – La BioDesign Foundation presenta “All Together now” – The Custodians Plastic Race, la gara contro il tempo per pulire il pianeta.

L’evento di lancio, in programma lunedì 6 ottobre 2025, è stato patrocinato dalla Fondazione Milano Cortina 2026. In attesa del grande evento sportivo, infatti, il taglio del nastro dell’iniziativa è partito proprio da Milano e toccherà nella settimana successiva tutte le città

protagoniste dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si terranno rispettivamente dal 6al 22 febbraio 2026 e dal 6 al 15marzo 2026.

“L’idea di creare una piattaforma globale, The Custodians Earth Solution Platform, un’enciclopedia capace di raccogliere i problemi del mondo e trasformarli in sfide, soluzioni, azioni, nasce nel 2001, quando attraversai da solo il deserto in bicicletta. Da quell’esperienza ho compreso che il futuro non va subito, ma modellato in armonia con la natura” – afferma Roberto Guerini, Presidente della BioDesign Foundation – “La BioDesign Foundation nasce per trasformare questa consapevolezza in azione concreta. The Custodians Plastic Race è un format per raccogliere la plastica dispersa in natura, attraverso azioni simultaneee, coordinate e capillari. Questa azione collettiva è resa possibile da The Custiodians App che consente ad ogni cittadino di segnalare le aree da ripulire, alimentando un database globale e condiviso. Perché

non servono supereroi ma super team!”



Viviamo un tempo in cui la sfida ambientale non è più rimandabile. Le conseguenze dell’inquinamento sono sotto gli occhi di tutti e chiamano ciascuno di noi a una scelta di responsabilità.

L’Italia si fa esempio per il mondo dimostrando che possiamo pulire il pianeta attraverso l’operazione All Together Now, un movimento internazionale che unisce istituzioni, forze armate, università, scuole, imprese e cittadini in una missione collettiva senza precedenti: liberare il Paese dai rifiuti e restituire alla natura la sua bellezza. Scienza e salute

La plastica, frutto anche dell’ingegno italiano che valse a Giulio Natta il Premio Nobel, è una risorsa straordinaria, capace di conservare milioni di tonnellate di alimenti e migliorare la vita quotidiana di intere generazioni. Ma un utilizzo e una gestione inadeguati l’hanno trasformata in una delle principali cause di inquinamento globale.

Le microplastiche oggi sono presenti ovunque nella natura. Ognuno di noi ingerisce e respira fino a 5 grammi di plastica a settimana, l’equivalente di una carta di credito. Un dato che rappresenta una minaccia concreta perla biodiversità e perla salute umana.

Per questo è necessario attivare consapevolezza e azione, ripensare processi di produzione e consumo, e avviare un cambiamento reale. La sfida è urgente.

Il modello italiano: The Custodians

Da questa urgenza nasce The Custodians Plastic Race, la gara contro il tempo per pulire il pianeta, avviata nell’ambito dell’Ocean Race di Genova dalla Bio Design Foundation insieme alla Marina Militare, alla Guardia Costiera e alla Protezione Civile, e cresciuta grazie al contributo della Guardia di Finanza.

Oggi collaborano anche i Carabinieri Forestali, l’Esercito, numerose associazioni, le università, le

scuole, le aziende con ipropri dipendenti e migliaia di volontari.

Un modello “Made in Italy”, unico al mondo, che ha già permesso di raccogliere oltre 1.000.000 kg di plastica e reti da pesca e che, attraverso le Nazioni Unite, è pronto a essere replicato in ogni nazione.

La grande mobilitazione nazionale

Dal 6 ottobre 2025 al 17 maggio 2026 prenderà vita la più ampia campagna di pulizia e sensibilizzazione mai realizzata in Italia.

● 6–12 ottobre 2025: settimana inaugurale che prevede la pulizia di tutte le città che ospiteranno i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 , quali Milano, Assago, Rho, Cortina d’Ampezzo,Anterselva,Bormio,Livigno,Predazzo,TeseroeVerona,passandoperil Lago

d’Iseo fino ad arrivare a Roma, Firenze e Palermo.

● Nei mesi successivi: interventi di pulizia, workshop, conferenze ed eventi educativi in scuole e comunità locali in tutto il Paese.

● 11–17 maggio 2026: la Settimana della Pulizia Totale, un’operazione che unirà l’Italia dall’Alto

Adige alla Sicilia, per lanciare al mondo un segnale di speranza e responsabilità condivisa.

Conferenza stampa inaugurale

L’evento inaugurale si è tenuto a Milano, il 06 ottobre 2025 – ore 10:30 presso il Rose Grand Hotel di Milano,nella Sala Fontana.

Hanno partecipato allo speech i rappresentanti delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, del Comune di Milano, della Marina Militare, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, della Fondazione Milano Cortina 2026 del CONI, insieme a un ricercatore dell’Università Vanvitelli di Napoli specializzato nello studio delle patologie da microplastiche e al presidente della

BioDesignFoundation.

L’appello

The Custodians Plastic Race non è soltanto un progetto: è una gara concreta contro il tempo.

Attraverso la The Custodians App ogni cittadino può segnalare e geolocalizzare le aree da ripulire, trasformando l’impegno personale in un’azione collettiva.

Tutti possono partecipare: aziende, associazioni, scuole, cittadini.

Redazione

(in foto le immagini del taglio del nastro alla presenza di: