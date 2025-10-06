Nuova operazione per Maghen Capital: acquistato immobile cielo-terra in via Colletta a Milano

Per Michael Meghnagi, AD di Maghen Capital S.p.A.: “Con questa acquisizione rafforziamo la nostra presenza a Milano, in una zona che continua a registrare una forte domanda abitativa”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2025 – Maghen Capital S.p.A., gruppo specializzato in investimenti immobiliari residenziali, ha perfezionato l’acquisto di un edificio cielo-terra situato in via Colletta 55, nell’area Porta Romana/Corso Lodi, una delle zone più dinamiche e ricercate di Milano.

L’immobile si sviluppa su quattro corpi scala e comprende circa 60 unità abitative, in gran parte già locate, per una superficie complessiva di circa 4.500 mq ad uso residenziale. L’operazione prevede un intervento di riqualificazione delle parti comuni – scale, ascensori e facciate – volto a migliorare e a efficientare lo stabile. Il progetto di valorizzazione prevede la successiva vendita frazionata degli appartamenti: inizialmente quelli liberi e, progressivamente, le unità che verranno rilasciate nel tempo.

“Con questa acquisizione rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Milano, in una zona che continua a registrare una forte domanda abitativa. – ha commentato Michael Meghnagi, Amministratore Delegato di Maghen Capital S.p.A. – L’operazione riflette la nostra filosofia di investimento: acquistare immobili con elevato potenziale, riqualificarli attraverso interventi mirati e generare valore sia per i residenti sia per gli investitori. È un approccio che ci ha consentito di ottenere risultati significativi e che continuerà a guidare la crescita del gruppo”.

Redazione