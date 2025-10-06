Roberto Occhiuto, centrodestra, rieletto Presidente della Calabria, gli auguri del Presidente della Regione Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Roma, 6 ottobre 2025 – Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, è di nuovo il Presidente della Calabria; battuto largamente il candidato del Campo Largo, Pasquale Tridico. “Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione. Un risultato importante a riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro”. Così la premier Giorgia Meloni, in seguito alla vittoria di Occhiuto su Tridico nelle elezioni regionali della Calabria. “Avete visto lo straordinario risultato, credo sia un segnale che la Calabria dà. Occhiuto ha vinto per il buon governo, per le cose fatte… Roberto ha vinto con una coalizione di centrodestra che lo ha sostenuto. Il voto dimostra che i calabresi vogliono stabilità. Si vince politicamente al centro” commenta Antonio Tajani. A mostrare il proprio sostegno a Occhiuto, anche Salvini e Gasparri.

“Complimenti a Roberto Occhiuto per la netta vittoria in Calabria.

I cittadini hanno scelto la strada della ripresa, dello sviluppo e del lavoro, dicendo no alle solite promesse assistenzialiste e demagogiche della sinistra.

Un grande segnale di responsabilità e di speranza per un Sud che può correre.

La Lombardia rinnova la propria disponibilità a collaborare su progetti di sviluppo condivisi.

Buon lavoro!” le parole del Governatore della Lombardia Attilio Fontana.

BIOGRAFIA

Nato a Cosenza il 13 maggio 1969, a ottobre 2021 è eletto presidente della Regione Calabria con il 54,46% delle preferenze. Laureato in Economia, giornalista pubblicista, imprenditore nel settore vitivinicolo e in quello dell’editoria di pregio, è stato direttore generale del gruppo di emittenti televisive calabresi Media TV. La sua storia politica inizia nel 1993, quando diventa consigliere comunale a Cosenza con la Democrazia Cristiana. Il passaggio al Consiglio regionale avviene sette anni dopo: nel 2000 viene eletto nelle file di Forza Italia – è il consigliere regionale più giovane del partito azzurro – e nel 2005 in quelle dell’Udc, ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio. Poco dopo, nel 2008, fa il suo ingresso per la prima volta alla Camera dei deputati: nella XVI e XVII legislatura è eletto con l’Udc, nella XVIII con Forza Italia. Dopo essere stato, dal 2018, vice presidente vicario del gruppo azzurro a Montecitorio, nel 2021 e fino alla sua elezione alla presidenza della Regione Calabria, ha ricoperto il ruolo di capogruppo.