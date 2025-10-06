Rozzano. Al via l’Università della terza età

Il 9 ottobre si terrà l’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università della terza età, tra cultura, attualità e condivisione. Oltre alle lezioni tradizionali spazio anche a temi come l’intelligenza artificiale e l’arteterapia.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 6 ottobre 2025 – L’età non ferma la voglia di sapere. Giovedì 9 ottobre alle ore 15 presso la sala consiliare del Comune in piazza Foglia si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 dall’Università della terza età (UTE), un progetto consolidato che continua a rappresentare un punto di riferimento per la formazione permanente e la vita culturale della città.

Il sindaco Mattia Ferretti, sottolineando il valore dell’iniziativa, dichiara: “Investire nella cultura della terza età significa investire nella qualità della vita dell’intera comunità. L’UTE è molto di più di un’offerta formativa, è un luogo dove le persone continuano a crescere, a confrontarsi e a sentirsi parte attiva del tessuto sociale. La conoscenza non ha età, e questa esperienza lo dimostra ogni anno con entusiasmo e partecipazione”.

Il calendario delle attività si annuncia ricco e diversificato: letteratura, storia, arte, musica, arteterapia, cinema, senza tralasciare temi di grande attualità come l’intelligenza artificiale, per una formazione che unisce cultura e curiosità, tradizione e innovazione.

Anche il vicesindaco e assessore alle politiche per la terza età, Maria Laura Guido, evidenzia l’importanza di questa iniziativa: “Un momento importante per la nostra città perché riconosce nel sapere condiviso un motore di crescita personale e collettiva. E’ un invito a non smettere mai di cercare, imparare, sentirsi coinvolti nella vita culturale”.

Le lezioni si terranno presso la sala conferenze del centro culturale Cascina Grande.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 16 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con l’incontro dal titolo “E la chiamano estate…”, un viaggio tra i miti, le canzoni e i cambiamenti sociali dalle estati degli anni Sessanta ad oggi, da San Francisco a Lucio Battisti. Per riscoprire il valore della memoria collettiva attraverso la musica e la narrazione.

Redazione