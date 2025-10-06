SPORT. PROGETTO TALENTO, SOTTOSEGRETARIO PICCHI: GIOVANI DA RECORD PER L’ATLETICA LOMBARDA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2025 – Il Progetto Talento FIDAL Lombardia è ‘scattato’ oggi in Regione Lombardia con il via al primo corso di formazione ‘Formiamo i campioni di domani’. L’iniziativa a supporto dei giovani più promettenti dell’atletica lombarda è stata presentata dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, insieme a Luca Barzaghi, presidente Fidal Lombardia.

“L’edizione 2025 del progetto – ha sottolineato Picchi – è un’iniziativa fondamentale che va oltre il semplice sostegno economico. E’ un investimento completo sui nostri giovani, vivaio straordinario dell’atletica regionale e italiana. Il numero record di 83 atleti ammessi e l’incremento delle risorse disponibili dimostrano che la Lombardia è una fucina di campioni e che i risultati ottenuti in campo internazionale sono il frutto di un lavoro di rete eccezionale. Da sottolineare gli straordinari risultati raggiunti dalla squadra di atletica U20 agli scorsi Campionati Mondiali, dove l’atletica lombarda si è distinta sia per il numero di partecipanti che per i risultati raggiunti. Attraverso questo progetto, e in particolare con il corso ‘Formiamo i Campioni di domani’, offriamo ai ragazzi gli strumenti essenziali per affrontare la ‘dual career’. Percorso per crescere come persone oltre che come atleti, gestendo al meglio la pressione, i media e l’importanza del proprio ‘brand’. Non si tratta solo di vincere medaglie, ma di dare ai nostri talenti la consapevolezza per non ‘mollare’ e per diventare protagonisti del proprio futuro, dentro e fuori dalla pista”.

Ideato da FIDAL Lombardia con il patrocinio del CONI Lombardia e in collaborazione con il Master in Sport Design and Management del Politecnico di Milano e Bocconi Sport, il Progetto Talento nell’edizione 2025 segna un nuovo record. Sono ben 83, infatti, suddivisi in tre fasce, gli atleti inseriti nel progetto.

Le iniziative del Progetto Talento 2025 prevedono di supportare i giovani talenti delle società lombarde – nati dal 2011 al 2003 – tramite una serie di servizi . Tra questi test biomeccanici, valutazioni medico-sportive e coperture sanitarie o contributi economici, erogati sotto forma di borse di studio per atleti delle categorie Allievi, Juniores e Promesse. L’edizione 2025, in particolare, sarà dedicata al contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico.

Tra i ragazzi inseriti in questa edizione del corso figurano i nomi del campione europeo Under 20 di salto triplo Francesco Crotti (CUS Pro Patria Milano), delle medaglie di bronzo agli Europei Under 20 con la 4×400 Giulia Macchi (Bracco Atletica), Francesca Meletto (Atl. Brescia 1950) e Alice Caglio (Vis Nova Giussano), dei finalisti europei Under 23 Andrea Bernardi (Atletica Riccardi Milano 1946, 100m, pure azzurro ai Mondiali di Tokyo per la 4×100), Filippo Cappelletti (OSA Saronno Libertas, 200m), Vittorio Ghedina (Atletica Meneghina, 400m ostacoli), Federica Stella (Pro Sesto Atletica Cernusco, salto in alto) e delle vicecampionesse del mondo a squadre Under 20 di corsa in montagna Martina Ghisalberti (Atletica Valle Brembana) e Camilla Bonariva (Unione Sportiva Malonno).

Redazione