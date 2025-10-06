UN’ESPERIENZA NBA PER GIOVANI ATLETI A VICENZA

Eventi esclusivi per bambini e ragazzi organizzati da NBA Basketball School e Champions

(mi-lorenteggio.com) BOLOGNA, 06.10.2025 – Sport and Fun Holidays Srl, licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio NBA Basketball School, annuncia il calendario degli eventi dedicati a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 15

anni. Il programma, disponibile su www.nbabasketballschool.it, include una serie di iniziative in diverse

città italiane fino alla fine del 2025.

Dal lancio del progetto in Italia nell’aprile 2022, quasi 6.000 giovani hanno partecipato agli eventi NBA

Basketball School. Alcuni di loro hanno vissuto esperienze internazionali di alto livello, come

l’International NBA Basketball School Camp durante gli NBA Paris Games, confrontandosi con i

migliori talenti d’Europa e Medio Oriente e assistendo dal vivo a partite NBA.

Un programma intenso e coinvolgente

Per il 2025 Sport and Fun Holidays Srl – conosciuta in Italia per essere la proprietaria del circuito di

camp estivi e invernali chiamato Champions’ Camp (www.championscamp.it) e per aver sviluppato e

gestito dal 2021 anche l’accademia dei portieri di Gianluigi Buffon (www.buffonacademy.com) – ha

definito un ricco programma caratterizzato da settimane di Summer camp residenziali e Player Clinic,

prossimamente si terrà l’ultimo tour prima della prossima stagione sportiva!

Il Player Clinic è un format di allenamento avanzato della durata di 75 minuti, progettato per migliorare

abilità tecniche e tattiche attraverso esercizi specifici condotti da istruttori certificati NBA. I partecipanti

potranno affinare tecnica di tiro, dribbling, passaggio e difesa, il tutto in un contesto dinamico e

coinvolgente.

Grazie alla collaborazione con la società Nexus Sport Academy SSDRL, il 25 Ottobre 2025 inizia la

sesta tappa del primo Player Clinic Tour di quest’anno anno presso il Symbiosis, in Via Gargano 2,

Angolo Viale Ortles.

Le sessioni, suddivise per fasce d’età, sono aperte a tutti gli atleti, indipendentemente dalla loro società

di appartenenza:

● CHICKS (5-6 anni) – ore 10.00

● ROOKIE (7-9 anni) – ore 11.30

● ALL-STAR (10-12 anni) – ore 14.00

