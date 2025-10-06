Zucche in festa da Viridea: allestimenti ed eventi per tutta la famiglia dall’11/10 al 2/11

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 6 ottobre 2025 – Viridea, dopo il successo degli scorsi anni, torna a proporre “Zucche in festa”: un grande allestimento autunnale ispirato ai celebri Pumpkin Patch americani, e tanti eventi gratuiti per tutta la famiglia.

L’iniziativa si svolgerà dall’11 ottobre al 2 novembre presso i Viridea Garden Center di Rho, Cusago e Rodano (MI).

Dall’11 al 26 ottobre, saranno inoltre proposti una serie di laboratori gratuiti per tutta la famiglia, in cui le zucche saranno protagoniste: dalla realizzazione di zucche Fai da Te e lanterne spaventose, alla decorazione delle zucche per la notte di Halloween.

