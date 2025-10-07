45enne bresciano in manette: sequestrate armi clandestine, 2 fucili, 2 pistole, 410 munizioni, polvere da sparo, sostanze stupefacenti, richiami venatori, trappole per animali e carcasse di fauna

Questore, Misure di Prevenzione Personali

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 7 ottobre 2025 – Nella giornata di ieri, gli Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza in forza alla Questura di Brescia hanno tratto in arresto un 45enne pregiudicato bresciano residente in Provincia con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di diversa natura e gravità.

Nello specifico i Poliziotti – in seguito ad una segnalazione pervenuta presso questi Uffici avente ad oggetto un soggetto che da tempo cacciava in modo illegale – procedevano ad effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, sita in Provincia – al fine di verificare la presenza di armi, munizioni, materiale esplodente non denunciato o comunque abusivamente tenuto dallo stesso – che dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti e sequestrati :

1 Fucile sovrapposto calibro 8 con matricola abrasa con colpi in canna ;

412 cartucce di vario calibro;

1 sacchetto ed 1 barattolo di metallo con all’interno polvere da sparo ;

2 pistole;

1 fucile monocanna artigianale privo di marca e matricola calibro 8;

1 contenitore di plastica contenente 13 dosi di marijuana,

1 Pettirosso all’interno di una gabbia ,

, Richiami sonori ed elettromagnetici di specie vietata per avifauna;

e numerosi adibite per la cattura di uccelli,

38 carcasse di uccellini di specie protetta,

1 Serra per la coltivazione di piante di marijuana,

Varie piante di marijuana appese ed esiccate del peso di 200 grammi

8 trappole a scatto per uccellini – nascoste sui rami degli alberi – con esca viva.

In ragione della presenza di uccelli di varia specie di dubbia provenienza, gli Agenti della Polizia di Stato provvedevano a far intervenire le Guardie Venatorie di “ARCICACCIA”.

Il tutto veniva immediatamente sottoposto a sequestro ad eccezione del Pettirosso che veniva rilasciato in natura.

La successiva perizia consentiva di stabilire con certezza la clandestinità delle armi nonché la detenzione illegale di munizioni e materiali esplodenti .

L’uomo, pertanto, veniva condotto presso gli Uffici della Questura ove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, veniva tratto in arresto per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, violazione delle norme a tutela della fauna selvatica ed altresì per esercizio della caccia in assenza della licenza per uso venatorio; lo stesso veniva quindi tradotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia a disposizione della Procura della Repubblica

In considerazione di quanto accertato, della pericolosità sociale del soggetto incline a delinquere e dei precedenti a suo carico, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale dell’ Avviso Orale di Pubblica Sicurezza , prevista dal Codice delle Leggi Antimafia.

