45enne bresciano in manette: sequestrate armi clandestine, 2 fucili, 2 pistole, 410 munizioni, polvere da sparo, sostanze stupefacenti, richiami venatori, trappole per animali e carcasse di fauna

Questore, Misure di Prevenzione Personali
(mi-lorenteggio.com) Brescia, 7 ottobre 2025 – Nella giornata di ieri, gli Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza in forza alla Questura di Brescia hanno tratto in arresto un 45enne pregiudicato bresciano residente in Provincia con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di diversa natura e gravità.
Nello specifico i Poliziotti – in seguito ad una segnalazione pervenuta presso questi Uffici avente ad oggetto un soggetto che da tempo cacciava in modo illegale – procedevano ad effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, sita in Provincia – al fine di verificare la presenza di armi, munizioni, materiale esplodente non denunciato o comunque abusivamente tenuto dallo stesso – che dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti e sequestrati:
- 1 Fucile sovrapposto calibro 8 con matricola abrasa con colpi in canna;
- 412 cartucce di vario calibro;
- 1 sacchetto ed 1 barattolo di metallo con all’interno polvere da sparo;
- 2 pistole;
- 1 fucile monocanna artigianale privo di marca e matricola calibro 8;
- 1 contenitore di plastica contenente 13 dosi di marijuana,
- 1 Pettirosso all’interno di una gabbia,
- Richiami sonori ed elettromagnetici di specie vietata per avifauna;
- e numerosi adibite per la cattura di uccelli,
- 38 carcasse di uccellini di specie protetta,
- 1 Serra per la coltivazione di piante di marijuana,
- Varie piante di marijuana appese ed esiccate del peso di 200 grammi
- 8 trappole a scatto per uccellini – nascoste sui rami degli alberi – con esca viva.
In ragione della presenza di uccelli di varia specie di dubbia provenienza, gli Agenti della Polizia di Stato provvedevano a far intervenire le Guardie Venatorie di “ARCICACCIA”.
Il tutto veniva immediatamente sottoposto a sequestro ad eccezione del Pettirosso che veniva rilasciato in natura.
La successiva perizia consentiva di stabilire con certezza la clandestinità delle armi nonché la detenzione illegale di munizioni e materiali esplodenti.
L’uomo, pertanto, veniva condotto presso gli Uffici della Questura ove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, veniva tratto in arresto per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, violazione delle norme a tutela della fauna selvatica ed altresì per esercizio della caccia in assenza della licenza per uso venatorio; lo stesso veniva quindi tradotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia a disposizione della Procura della Repubblica
In considerazione di quanto accertato, della pericolosità sociale del soggetto incline a delinquere e dei precedenti a suo carico, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, prevista dal Codice delle Leggi Antimafia.
Redazione