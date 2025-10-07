A Bergamo la 1ª Conferenza sulla sicurezza urbana del PD Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre il Partito Democratico della Lombardia organizza la prima Conferenza sulla sicurezza urbana, un appuntamento per affrontare in modo concreto e inclusivo il tema della sicurezza nelle città.

L’evento si terrà a Bergamo, presso l’Auditorium Gramsci (Via Furietti 21), dalle ore 9.30 alle 17.30.

La conferenza prevede quattro panel tematici che toccheranno i principali aspetti della sicurezza urbana:

Sicurezza, competenze e limiti dei Comuni

Sicurezza, misure di prevenzione e contrasto al disagio

Dallo Stato alle Regioni, come costruire una sicurezza integrata

Sicurezza, bene e valore senza appartenenze

“Il PD Lombardia promuove un’idea di sicurezza che non si riduce a slogan e allarmismi – spiega Silvia Roggiani, deputata e segretaria del PD Lombardo – ma che si fonda su responsabilità istituzionale, prevenzione, inclusione sociale e cooperazione tra livelli di governo. L’obiettivo è quello di avanzare proposte concrete per garantire la sicurezza come diritto fondamentale, senza cedere alla propaganda e alle derive divisive della destra”.

“Sul tema sicurezza è tempo di collaborazione istituzionale e non di scontro politico – aggiunge Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale, vice segretario e responsabile Sicurezza del PD Lombardo – per questo, a Bergamo ascolteremo sindaci e amministratori locali, le loro esigenze e le collaborazioni che vanno incentivate. Ci confronteremo con esperti e magistrati sul tema – altrettanto importante – della prevenzione e del contrasto al disagio. Oggi più che mai è fondamentale costruire una sicurezza integrata, in cui ogni istituzione, compresa la Regione, sostenga e supporti patti territoriali per la sicurezza”.

“La sicurezza – conclude Gabriele Giudici, segretario provinciale PD Bergamo – è un tema importante per il Partito Democratico, un bisogno sentito, diffuso, che vede maggior bisogno proprio nelle persone che vivono situazioni di fragilità e marginalità. È da lì che dobbiamo partire. La destra confonde spesso la sicurezza con il securitarismo, limitandosi a una risposta repressiva. Noi crediamo invece che la sicurezza si costruisca ogni giorno, attraverso il presidio del territorio ma soprattutto con la prevenzione, la presenza nei quartieri, le politiche sociali e l’inclusione.

La sicurezza, per noi, è a 360 gradi e l’11 ottobre, metteremo le basi per un discorso costruttivo ed integrato alla sicurezza urbana.”

Ai lavori parteciperanno sindaci, assessori, consiglieri regionali, rappresentanti del terzo settore, magistrati, esponenti del mondo accademico ed esperti, per portare esperienze, analisi e soluzioni condivise.

L’appuntamento è per Sabato 11 ottobre, dalle ore 9.30 alle 17.30 a Bergamo – Auditorium Gramsci, Via Furietti 21.

