APRE A MILANO, NEL PARCO DI CITYLIFE, LA GOLDEN GOOSE ARENA

Milano, 7 ottobre 2025 – Nasce a Milano la Golden Goose Arena powered by Atlante: un luogo dedicato a tutti gli amanti del padel, situato nel cuore di CityLife, pensato per ridefinire l’esperienza sportiva attraverso community e wellbeing. La struttura viene inaugurata ufficialmente oggi alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Presenti anche l’Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, Martina Riva, l’AD di SmartCityLife, Roberto Russo, il fondatore di City Padel Milano, Demetrio Albertini, il CEO di Golden Goose

Silvio Campara, il fondatore di Novembre Studio, Fabio Novembre e il CEO di Atlante Italia, Gabriele Tuccillo.

SmartCityLife, la società che gestisce e innova le aree pubbliche di CityLife a Milano, ha realizzato questo spazio affidandone la progettazione, a seguito di un concorso ad inviti, a Novembre Studio. Concepita come nuova icona architettonica per la città di Milano, la Golden Goose Arena powered by Atlante combina eleganza senza tempo e visione futuristica, coniugando l’autentica cultura sportiva con il contesto architettonico di CityLife.

La natura pubblica dell’Arena è un aspetto fondamentale, in quanto è stata concepita per essere accessibile a tutti i cittadini, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. L’Arena, in accordo con la Pubblica Amministrazione,

è stata perfettamente integrata con il disegno urbano di CityLife e rappresenta un servizio all’interno del parco. Quest’ultimo, con i suoi 178.000 mq e oltre 2.000 alberi, è teatro durante tutto l’anno di eventi sportivi, culturali e sociali aperti a tutti i cittadini. La Golden Goose Arena powered by Atlante, ha come obiettivo quello di offrire uno spazio per l’attività fisica, di favorire un’atmosfera comunitaria inclusiva e di creare un presidio sicuro per tutti i fruitori del Parco.



L’intera struttura sportiva è stata affidata a City Padel Milano, associazione sportiva fondata da Demetrio Albertini e Lorenzo Alfieri, pionieri del padel in Italia e punti di riferimento del movimento a livello nazionale e internazionale.

Con i suoi nove campi – sei campi premium indoor in total black, un Pro Court immersivo dotato di telecamere per il tracking e tabellone LED, e due campi outdoor in stile vintage – la Golden Goose Arena ridefinisce il gioco del padel. Ogni dettaglio è pensato per valorizzare l’esperienza: dalle vetrate panoramiche, agli spogliatoi dotati di ogni comfort. Grazie a WeSmash, l’app dedicata al padel, l’Arena favorisce l’interazione in tempo reale, trasformandosi in un hub digitale che connette la community globale del padel.

L’apertura celebra il padel come lifestyle e rafforza il legame di Golden Goose brand con questo sport, proseguendo il percorso avviato lo scorso anno con la nomina di Marta Ortega, Juan Lebrón e Arturo Coello come Global Brand Ambassador.

La Golden Goose Arena powered by Atlante è un luogo dove il padel non è solo un gioco, ma un momento di condivisione. Qui la passione conta più della performance, e le community si incontrano per vivere momenti ed esperienze uniche.

Ideata anche per il wellbeing, la Golden Goose Arena powered by Atlante propone anche un wellness café dove viene offerta una selezione di soft-drink e piatti salutari; una zona lounge all’aperto con musica e ideale per aperitivi; e i Ritual Spaces, dove i giocatori si rigenerano grazie a zone wellness hi-tech e prodotti

di self-care innovativa.

Protagonista dell’esperienza è l’esclusiva capsule activewear della collezione STAR del brand – una nuova proposta pensata per chi considera benessere e stile parti integranti del proprio lifestyle. Disponibile unicamente nello store dell’Arena, la linea STAR comprende abbigliamento, sneaker e accessori tecnici che fondono funzionalità e moda, sui quali è applicabile l’esperienza di Co-Creation del brand. A completare la collezione, prodotti sportivi di alta gamma – tra cui borse, racchette e palline sviluppate in collaborazione con Babolat – anch’essi personalizzabili per riflettere lo stile unico di ogni giocatore. A completare l’offerta, lo store propone anche prodotti iconici delle collezioni Golden Goose.

Naming sponsor insieme a Golden Goose, Atlante è leader nella ricarica rapida per veicoli elettrici con energia 100% rinnovabile attivo in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e presto Svizzera, già partner di SmartCityLife con la presenza di una stazione di ricarica ultra-rapida in viale Berengario, e in forte sintonia con i valori che questa Arena rappresenta.

Con l’apertura ufficiale, l’Arena ospiterà eventi immersivi e tornei, animando

lo spirito della città e inaugurando un nuovo capitolo per il padel a Milano.

ABOUT GOLDEN GOOSE goldengoose.com

Golden Goose è un’azienda globale di lusso di nuova generazione fondata sulla passione per tutto ciò che è “perfettamente imperfetto”, autentico e unico.

Nato nel 2000, il Gruppo opera all’intersezione tra lusso, lifestyle e sportswear,

ed è specializzato nella ideazione, progettazione e distribuzione di sneakers, alcune delle quali sono diventate icone sul mercato, nonché di abbigliamento, borse e altri accessori. Alta qualità, attenzione ai dettagli e un look “lived-in”

sono diventati i tratti distintivi di Golden Goose.

Con l’ambizione di portare la tradizione della qualità e dell’handmade italiano nel mondo, il brand sposa l’artigianalità con la manifattura “Made in Italy”, creando prodotti che combinano la vestibilità italiana con un tocco urban vintage.

Oggi, con una community di 2 milioni di Dreamers, Golden Goose è presente in Europa, Americhe, Medio Oriente e APAC, con 225 negozi e e una forte distribuzione online e wholesale.

ABOUT ATLANTE www.atlante.energy

In Atlante sviluppiamo stazioni di ricarica per veicoli elettrici con l’obiettivo di favorire la transizione verso un futuro a zero emissioni: permettendo alle persone di muoversi liberamente in armonia con il pianeta. Stiamo costruendo la più grande rete di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, alimentata al 100% da energie rinnovabili. Dal nostro lancio in Italia nel 2021, accogliamo i guidatori di veicoli elettrici in oltre 1.000 stazioni distribuite tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

Crediamo nel progresso e sfruttiamo le tecnologie più avanzate per accelerare la rivoluzione della mobilità elettrica – in particolare grazie all’integrazione dello stoccaggio d’energia potenziando l’energia disponibile dalla rete. Siamo orgogliosi delle nostre piattaforme digitali, progettate per garantire un’esperienza d’uso semplice e una completa connettività.

Siamo Atlanters: un team di persone appassionate e determinate, sempre impegnate per offrire un servizio affidabile e un’esperienza di ricarica ottimale

ai nostri clienti.

Come società controllata da TCC Group Holdings (la prima azienda taiwanese quotata in borsa), crediamo fortemente nel valore delle partnership per portare avanti la nostra missione. Collaboriamo con partner di rilievo che possiedono

ogestiscono infrastrutture strategiche come aeroporti, autostrade, stazionidi servizio, centri commerciali e supermercati. L’Unione Europea ci ha affidatocirca 90 milioni di euro in finanziamenti per accelerare l’elettrificazione delleprincipali arterie di traffico europee e abbiamo ottenuto il supporto finanziariodi Groupe Caisse de Dépôts (Francia) e Cassa Depositi e Prestiti (Italia).

Siamo Atlanters e puoi contare su di noi.

Atlante è un fiero membro della Spark Alliance, visita il sito web:

www.sparkalliance.com

ABOUT NOVEMBRE STUDIO novembre.it

Novembre Studio, fondato da Fabio Novembre, da oltre trent’anni anni opera nell’ambito dell’architettura e del design. Le sue opere comprendono headquarters, impianti sportivi, hotel, sistemi retail e interventi residenziali. Il cuore della poetica dello studio è l’idea che l’architettura sia uno strumento per raccontare storie tridimensionali in cui le persone possano diventare attori. Grazie all’approccio visionario e al segno altamente riconoscibile dell’Architetto Novembre i progetti dello Studio sono pubblicati in tutto il mondo.

Redazione



