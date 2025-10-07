Bollate. Nuove regole per accesso in Piattaforma Ecologica

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 7 ottobre 2025 – Dal 27 ottobre 2025 entrano in vigore nuove regole per la Piattaforma Ecologica di Via Pace, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale (art. 34 – Accesso, obblighi e divieti) del Comune di Bollate.
Si avvisano gli utilizzatori della piattaforma ecologica che:
- Le utenze domestiche potranno accedere alla piattaforma
esclusivamente utilizzando automezzi intestati a persone fisiche e
immatricolati come “autovetture” (classificazione dei veicoli secondo
il Codice della Strada “M1”) per il trasporto di persone.
- Non sarà consentito l’accesso con automezzi immatricolati per il
trasporto di cose (ad esempio autocarri “N1”), se non regolarmente
iscritti all’Albo Gestori Ambientali e accompagnati dal Formulario di
identificazione rifiuti (FIR).
Eventuali utenze che intendano conferire rifiuti con mezzi immatricolati per il
trasporto di “cose “N1” dovranno preventivamente concordare il
conferimento negli uffici di Gaia Servizi in PIATTAFORMA ECOLOGICA dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato muniti di copia iscrizione all’Albo
Gestori Ambientali.
- Redazione