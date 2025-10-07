Cadorago (CO), le formazioni della Polizia di Stato di Como del Comitato 5 dicembre 2024 e della Nazionale Ristoratori d’Italia, si sono affrontate alla terza edizione del Torneo della Legalità

(mi-lorenteggio.com) Como, 7 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Nicola Molteni, del Prefetto della Provincia di Como Corrado Conforto Galli e del Questore di Como Marco Calì, ha partecipato con una rappresentanza di poliziotti della Questura e delle varie specialità, alla terza edizione del Torneo della Legalità di Cadorago (CO).

L’iniziativa, svoltasi presso il Centro Sportivo di Cadorago è stata promossa dal Comitato 5 dicembre 2014 – formato da un folto gruppo di sindaci dei comuni della provincia di Como, che ha come finalità l’affrontare tematiche relative alla lotta alla criminalità organizzata, tramite l’organizzazione di incontri formativi ed eventi culturali specificatamente finalizzati alla promozione della cultura della legalità – e dall’Amministrazione Comunale di Cadorago che due anni fa, aveva inaugurato il centro sportivo, sottratto alla criminalità e riconsegnandolo alla comunità.

Tre le squadre che hanno partecipato al torneo, oltre a quella della Polizia di Stato di Como, quella dei sindaci del Comitato 5 dicembre 2014 e quella della Nazionale Ristoratori d’Italia, guidata dallo chef stellato Mauro Elli.

Dal 2023, la bella iniziativa, ha lo scopo di riaffermare l’importanza della legalità nel mondo dello sport nei territori della provincia, in particolar modo tra i giovani.

A margine dei valori fondamentali dell’evento, la vittoria del triangolare è andata alla squadra della Polizia di Stato.