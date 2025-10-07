Como, al supermercato consuma alimenti e ruba merce, alle casse spintoni e pugni ad una dipendente poi fugge. Individuato e arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 7 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per tentata rapina, un 27enne tunisino, in regola col soggiorno, residente a Milano e con precedenti penali e di polizia per furto.

Verso le 15.00 di ieri, una volante è stata inviata presso un supermercato di Piazza Matteotti per la segnalazione giunta tramite il 112 NUE, di una tentata rapina e dove il responsabile nel frattempo si era dato alla fuga.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno assunto le prime descrizioni dell’uomo diramando le ricerche. Il capillare controllo del territorio ha permesso di rintracciare il fuggitivo mentre si allontanava a piedi per Lungo Lario Trento.

L’uomo fin da subito si è dimostrato poco collaborativo, insultando gli agenti ed opponendosi all’identificazione documentale.

Dalla denuncia presentata dal responsabile del supermercato, è’ emerso che l’uomo è stato notato entrare e consumare del cibo direttamente tra le corsie, per poi, con altra merce nascosta sotto il giubbotto, guadagnare l’uscita senza pagare. Dopo aver aggredito un’addetta alla vigilanza, il 27enne si è dato alla fuga.

Cristallizzati i fatti e riassunti i precedenti penali e di polizia specifici a suo carico, l’uomo è stato arrestato per tentata rapina. Avvertito il P.M. dell’arresto, lo stesso ha disposto di trattenerlo in Questura in attesa del suo processo per direttissima, fissato per questa mattina alle 10.30

