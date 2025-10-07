CONTRIBUTI PER FAR FRONTE AL CARO BOLLETTE, IL COMUNE DI ASSAGO AL FIANCO DELLE FAMIGLIE

(mi-lorenteggio.com) Assago, 7 ottobre 2025 – Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Assago ha deciso di intervenire per ridurre gli effetti del carovita e sostenere le famiglie assaghesi che si trovano ad affrontare una situazione di instabilità e criticità economica.

Come?

Con un contributo economico destinato a sostenere parte dei costi delle utenze domestiche.

Un sostegno che si aggiunge a quelli messi a disposizione a livello nazionale e regionale e che prevede, per il bilancio del Comune di Assago, uno stanziamento di 35 mila euro.

“Per via degli eventi bellici che hanno segnato gli ultimi anni, i costi delle materie prime per l’energia e il riscaldamento subiscono aumenti che portano le bollette alle stelle – spiegano il Sindaco Graziano Musella e l’assessore ai servizi sociali Lara Carano – da qui la decisione di proseguire ad erogare questo contributo da destinare alle famiglie che vivono momenti di difficoltà. Un passo che conferma l’attenzione che l’amministrazione comunale dedica ai nuclei famigliari per garantire a tutti una buona qualità della vita”.

I requisiti che i cittadini devono avere al momento della richiesta sono: residenza nel Comune di Assago, possesso di attestazione ISEE in corso di validità di importo non superiore a € 25.000,00 e l’intestazione delle utenze domestiche (luce/gas).

Le bollette da presentare dovranno avere data di emissione a partire dal 1 marzo 2025 e dovranno essere di importo, anche cumulativo, almeno pari o superiore a € 250,00 (al netto del canone Rai in caso di utenza energia elettrica) a pena della non assegnazione del relativo contributo.

Per ogni cittadino è concesso un numero massimo di TRE istanze, che potranno essere presentate dal titolare dell’utenza, a distanza di almeno 60 giorni una dall’altra.

L’istanza dovrà essere presentata accedendo attraverso il sito istituzionale dell’Ente allo Sportello Telematico del Comune di Assago – Servizi Sociali – “Misure a sostegno del pagamento delle utenze domestiche (gas e luce) per cittadini residenti”.