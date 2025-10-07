CULTURA. PRESENTATA IN TRIENNALE LA DECIMA EDIZIONE DI JAZZMI: OLTRE 200 I CONCERTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 ottobre 2025 – Presentata allo Spazio Voce della Triennale la decima edizione di JAZZMI, il festival dedicato alla musica jazz con il meglio della scena contemporanea e un ricco calendario di eventi diffusi in città, dal 23 ottobre al 9 novembre.

Oltre duecento i concerti previsti, con artisti di grande rilievo e collaborazioni inedite.

Dai due poli principali di Triennale e Blue Note, la kermesse attraverserà l’intera geografia urbana milanese: dal Volvo Studio Milano ai palcoscenici storici come i teatri Arcimboldi, Dal Verme, e Gaber.

“JAZZMI compie dieci anni e Milano festeggia questo importante traguardo fatto di passione, visione e impegno – ha affermato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della nostra città, capace di coniugare qualità artistica, innovazione e accessibilità. Anno dopo anno, il festival ha portato la sua musica tra le persone, coinvolgendo pubblici diversi e unendo più generazioni. Celebrare questo decimo anniversario significa riconoscere il valore di un progetto culturale sempre più radicato nel tessuto urbano e in continua evoluzione”.

Il programma completo su jazzmi.it.