Fondazione Santo Versace, tutti i premiati V edizione di Racchetta Solidale per l’impegno verso i più fragili

(mi-lorenteggio.com) Roma, 7 ottobre 2025 – Si è svolta ieri, nella splendida cornice del prestigioso Circolo Sportivo del Foro Italico, la cerimonia di premiazione della V edizione del Torneo di tennis e padel Racchetta Solidale.

Il Torneo si è tenuto il 27 settembre confermandosi ancora una volta un importante appuntamento nel calendario sportivo e solidale di Roma, che vuole coniugare la passione per lo sport con la volontà di promuovere progetti ad alto impatto sociale.

Tra i protagonisti della serata Santo Versace e Francesca De Stefano Versace, premiati anche quest’anno per il loro impegno nei confronti dei più fragili che quotidianamente mettono in atto attraverso la Fondazione Santo Versace Ente filantropico.

Santo Versace ha sottolineato quanto sia importante per lui e per sua moglie Francesca che la promozione della solidarietà e del sostegno alle persone più fragili avvenga attraverso lo sport e la passione sportiva.

Nel corso della serata, presentata da Stefano Meloccaro e da Marco Capretti, sono stati conferiti riconoscimenti ad altre figure di spicco impegnate nella solidarietà cittadina come Don Antonio Coluccia, per il suo instancabile impegno a favore degli ultimi, dei giovani più fragili e delle comunità segnate dal degrado sociale e dalla violenza nella Capitale, al giornalista Domenico Iannacone, a Stefano Balsamo fondatore del Canova Club, a Luisa Regimenti Assessora Personale, Polizia Locale, Enti locali, Sicurezza Urbana, Università della Regione Lazio.

Sono stati premiati i vincitori del Torneo Racchetta Solidale, per il tennis Carlo Angelini, Peter Losev e Pamela Balestrieri e per il padel le coppie Carlo Carnevale – Dino Banzarino, Anna Sestini – Paolo Invernizzi e Erica Ciarrocchi – Odoardo Testa.

La manifestazione, organizzata da Capital Advisory in collaborazione con l’Associazione Sportiva Luiss, ha visto ancora una volta la partecipazione di numerosi sportivi e VIP che si sono sfidati sulla terra rossa del Circolo Sportivo del Foro Italico e sui campi di padel del PalaLuiss per una nobile causa. Alla premiazione erano presenti, tra gli altri: Alessandro Papa e Paolo Del Bene, in rappresentanza rispettivamente di Capital Advisory e dell’Associazione Sportiva Luiss, Valentina Adornato, consigliere della Fondazione Santo Versace, Michela Andreozzi, Federico Moccia, Gabriele Marconi, Sebastiano Rizzo, Ludovico Fremont, Giovanni Roberti, Salvatore Romano, Roberta Albanesi.

Capital Advisory ha scelto di sostenere il primo progetto internazionale della Fondazione Santo Versace denominato “Il Miracolo della Vita – Tabasamu La Mama”, espressione che in lingua swahili vuol dire il sorriso della madre, realizzato in Kenya, nella baraccopoli di Nairobi, Kibera, in collaborazione con l’associazione Amani e Koinonia Community che da anni operano in loco. La Fondazione ha acquistato una casa che si trova proprio al confine della baraccopoli dove sono accolte ragazze madri, con i loro bimbi, che vivono per strada, in condizioni di grave fragilità materiale ed emotiva ma che hanno scelto di mettere al mondo i loro bambini nonostante le loro enormi difficoltà. www.fondazionesantoversace.it.

