Parte da Milano la sessione autunnale del Huawei Italy Enterprise Roadshow 2025

All’insegna del tema “Accelerating the Intelligent Italy”, l’azienda promuoverà la trasformazione smart delle imprese della Lombardia in chiave green e digitale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 ottobre 2025 – Dopo il successo della sessione primaverile, che ha visto la partecipazione di oltre 500 clienti e partner nelle città di Roma, Napoli e Messina, inizia la sessione autunnale del Huawei Italy Enterprise Roadshow, con l’obiettivo di approfondire i temi sulla convergenza tra transizione green e digitale, e come questa possa guidare lo sviluppo sostenibile delle industrie locali e internazionali.

La prima tappa è prevista a Milano presso il Grand Hotel Villa Torretta (Via Milanese, 3, 20099 Sesto San Giovanni), mercoledì 15 ottobre 2025 a partire dalle ore 10. Durante il primo evento di questa sessione del tuor, Huawei presenterà le proprie tecnologie più avanzate, rispondendo alle esigenze di imprese, pubbliche amministrazioni e settori chiave come il retail, l’education e il finance, con l’obiettivo di promuovere concretamente l’innovazione all’interno del settore produttivo della Lombardia.

L’obiettivo è quello di coinvolgere gli interlocutori, presentare le ultime tecnologie, ma anche discutere e raccogliere i loro riscontri. È possibile registrarsi al Huawei Italy Enterprise Roadshow 2025 di Milano a questo LINK. Per saperne di più sull’intera iniziativa basta visitare il sito web dell’evento.

Dopo Milano, il tour proseguirà in altre due città del Nord: Torino (22 ottobre) e Padova (29 ottobre).

L’iniziativa ha l’obiettivo di esplorare la convergenza tra transizione green e trasformazione digitale, evidenziando come questa sinergia possa favorire uno sviluppo sostenibile per le industrie italiane ed europee. Ogni evento, della durata di un’intera giornata, si apre con una tavola rotonda che coinvolge esperti e rappresentanti di diversi settori, con interventi dedicati a illustrare le principali innovazioni. A seguire, una sessione tecnica di circa un’ora con specialisti Huawei permette di approfondire sul campo le soluzioni proposte, attraverso un’esperienza diretta e immersiva. La giornata si conclude con un momento di networking.

In questa nuova edizione del Roadshow due sono le categorie di punta di prodotti: le reti, compresa la comunicazione dati, e le soluzioni di archiviazione. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati, l’accento sarà posto sul Wi-Fi 7 e sulla convergenza dell’IoT con il Wi-Fi 7 con grande importanza alla gestione dei dispositivi di rete tramite l’intelligenza artificiale.

Huawei presenterà anche la sua tecnologia “Future-Proof Data Storage” che consente alle aziende di liberare il valore dei dati in crescita esponenziale nell’era dell’AI. Per gli ambienti moderni dei campus, il sistema “Xinghe Intelligent Campus” è utile per offrire un’infrastruttura olistica supportata dall’AI con le esclusive tecnologie Wi-Fi 7 di Huawei, come le antenne intelligenti e la programmazione intelligente, la garanzia dell’esperienza VIP, il Wi-Fi Shield o il risparmio energetico basato sull’AI. La soluzione “All-Optical Network” promette una connettività ultraveloce e affidabile per diversi scenari applicativi. Per il settore dell’istruzione, Huawei presenterà il sistema “Research Data Management”, che supporta gli istituti di ricerca nella gestione efficiente di grandi volumi di dati, e la soluzione “Education Campus Network” per un ambiente di apprendimento completamente digitalizzato. Per il settore sanitario, Huawei presenterà la soluzione “HIS&PACS A-A-Unified Storage” per una perfetta integrazione dei sistemi di archiviazione delle informazioni, delle immagini e delle comunicazioni degli ospedali.

Un’ulteriore novità del Roadshow 2025 è HUAWEI eKit, il sub-brand per la distribuzione nel settore SMB. La piattaforma, attiva in oltre 100 Paesi, offre ai partner soluzioni complete per transazioni, operazioni e marketing. L’obiettivo di HUAWEI eKit è quello di semplificare le implementazioni fornendo soluzioni facili da gestire e installare, garantendo una semplicità end-to-end per le piccole e medie imprese.

“La tappa milanese del Huawei Italy Enterprise Roadshow 2025 è un momento importante per ribadire il nostro impegno a favore della trasformazione digitale della Lombardia. L’evento mette in evidenza le applicazioni di Huawei più strategiche per i settori economici del territorio e il valore del nostro ecosistema di partner, elementi centrali per accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni verso un’innovazione sostenibile. Le soluzioni che presentiamo sono pensate per rispondere in modo concreto alle esigenze delle realtà lombarde, favorendo la crescita di un’economia digitale più solida, intelligente e inclusiva.” afferma Alexandre Grandeaux, Chief Technology Officer di Huawei Enterprise Italia.

Redazione