TRASPORTI, ASSESSORE LUCENTE: SOLIDARIETÀ AGLI OPERATORI TRENORD AGGREDITI SUL TRENO MILANO CADORNA–SEVESO

foto IPP/Mario Romano Milano 10/4/2018 seduta consiglio Regionale - regione lombardia nella foto Franco LUCENTE gruppo consiliare fratelli d'italia Italy Photo Press-World Copyright

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 ottobre 2025 – “Solidarietà agli operatori di Trenord aggrediti sul treno Milano Cadorna–Seveso e vicinanza a tutto il personale ferroviario impegnato ogni giorno a garantire il servizio ai cittadini”. Lo dichiara l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, esprimendo ferma condanna per il grave episodio avvenuto ieri, 6 ottobre.

“Sicurezza e tutela degli operatori e dei viaggiatori – aggiunge Lucente – sono priorità non negoziabili: Regione Lombardia è al fianco delle aziende del trasporto e delle Forze dell’ordine per rafforzare i presidi, la prevenzione e ogni misura utile a contrastare fenomeni di violenza sui convogli e nelle stazioni. Ringraziamo i lavoratori per il senso di responsabilità e professionalità dimostrato e auguriamo pronta guarigione ai colleghi feriti. Auspico che, grazie alle immagini delle telecamere e alla collaborazione con le autorità competenti, si possa risalire rapidamente agli autori dell’aggressione e assicurarli alla giustizia per essere puniti in maniera esemplare”.

