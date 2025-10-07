Trasporto pubblico a Buccinasco, ora il potenziamento delle corse?

In attesa di un incontro con il Prefetto, con una comunicazione scritta al Comune di Buccinasco è stata comunicata l’impossibilità dello spostamento del capolinea della 351 a Romolo

Buccinasco (7 ottobre 2025) – Su richiesta del Comune di Milano, è stato rimandato alla fine di ottobre l’incontro inizialmente previsto per questa mattina in Prefettura per discutere della situazione del trasporto pubblico a Buccinasco, considerate le criticità più volte ribadite dal sindaco Rino Pruiti e dall’assessore ai Trasporti Mario Ciccarelli.

Dopo le sollecitazioni degli uffici comunali e dello stesso sindaco, nelle scorse settimane il Comune di Milano (Direzione dell’Area Strategie Innovative per i Trasporti) ha parzialmente risposto alle richieste dell’Amministrazione di Buccinasco. Due le questioni affrontate, lo spostamento del capolinea della 351 a Romolo e l’ampliamento del percorso della linea 325.

“Non è più possibile riportare il capolinea della 351 a Romolo – scrive il Comune di Milano – sia perché ciò comporterebbe un incremento notevole delle percorrenze, sia perché lo stallo di Largo Ascari precedentemente occupato dalla 351 è ora assegnato alla nuova linea 324 e non sono disponibili ulteriori spazi nel piazzale”.

In alternativa il Comune di Buccinasco aveva chiesto la rimodulazione degli orari (con un incremento delle corse serali): il Comune di Milano “non rileva motivi ostativi a procedere”.

Il prolungamento della linea 325 fino alla rotatoria Emilia-Lomellina comporta secondo il Comune di Milano un importante incremento di vetture e alcuni interventi strutturali.

L’attivazione del nuovo servizio sarebbe subordinata alla disponibilità di ATM di personale aggiuntivo, al momento molto bassa, e comporterebbe un notevole investimento di risorse da parte dell’Amministrazione comunale di Buccinasco che ha chiesto di fornire maggiori dettagli su km, orari e vetture.

“Nella giornata di ieri, visto il rinvio della riunione programmata questa mattina – spiega il sindaco Rino Pruiti – ho scritto nuovamente al Comune di Milano, per chiedere chiarimenti sul prolungamento della 325 e sollecitare altre risposte ancora non pervenute, dallo spostamento della fermata di via Lodovico il Moro all’istituzione della fermata in prossimità della scuola Ilaria Alpi della 351. Chiediamo inoltre che siano rimodulati subito gli orari della 351, in modo che nella fascia oraria pomeridiana l’attesa tra una corsa e la successiva sia di 12 minuti e non di 20. Riteniamo importante il confronto in Prefettura perché il disagio degli utenti di Buccinasco è quotidiano ed è necessario adottare al più presto soluzioni efficaci”.