Allianz Milano, parola al dg Lini: «Un gruppo nuovo ma già compatto, pronti alla sfida con Modena»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2025. Sono giorni intensi per l’Allianz Milano, impegnata nel ritiro di Scheggino, piccolo borgo dell’Umbria immerso nella natura, località protetta e ideale per costruire spirito di squadra. Qui i ragazzi del presidente Lucio Fusaro stanno preparando la Jesi Volley Cup, appuntamento del weekend che vedrà i milanesi (sabato alle 20.30 al PalaTriccoli di Jesi) affrontare in semifinale la Lube Civitanova. Per la squadra è la terza partecipazione al torneo marchigiano, banco di prova fondamentale in vista dell’avvio della SuperLega. Il campionato scatterà lunedì 20 ottobre alle 20, con il debutto all’Allianz Cloud contro la Valsa Group Modena: una partita che non è mai come le altre, visto che proprio contro i gialloblù Milano ha vinto lo scorso anno lo spareggio per il quinto posto, conquistando l’accesso alla Challenge Cup.

La prevendita per la prima gara della SuperLega contro Modena è già aperta sul circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/25-26-sl-allianz-milano-vs-valsa-group-modena-20-10/283103) prosegue anche la campagna abbonamenti. I tifosi possono assicurarsi il proprio posto all’Allianz Cloud in anticipo, partecipando fin da subito alla sfida d’esordio della nuova stagione milanese.

Fabio Lini, direttore generale e sportivo dell’Allianz Milano, traccia il bilancio di questa prima fase: «Siamo una squadra in costruzione, con ben nove volti nuovi. La società ha pensato a un ritiro lontano da Milano, a Scheggino, proprio per favorire la compattezza del gruppo. In questi dieci giorni abbiamo già disputato due test match contro Cisterna e ora ci attende la Jesi Volley Cup per verificare i progressi. È chiaro che le problematiche sono le stesse per tutte le squadre: pochissimo tempo a disposizione per arrivare al livello di gioco più alto possibile, ma il nostro coach Roberto Piazza con il suo staff sta lavorando al massimo per accelerare l’inserimento dei giocatori».

Il roster allestito per la nuova stagione ha innalzato il livello tecnico, in particolare in regia e nel ruolo di opposto: «Abbiamo uno dei palleggiatori e degli opposti più performanti della SuperLega – sottolinea Lini – e non possiamo nasconderci. Sappiamo che dovremo crescere ancora, ma le basi sono solide. Contro Modena ci aspetta subito un confronto di grande fascino: anche loro hanno cambiato molto, a partire dal palleggiatore. L’obiettivo è partire con il piede giusto, perché la squadra è stata costruita con profili internazionali di livello. Si deve sfruttare il momento di entusiasmo anche tra gli appassionati e tra chi si sta avvicinando ora la volle grazie al risultato delle azzurre e degli azzurri al Mondiale».

In effetti il pubblico è già in fermento. La prevendita per la prima gara è stata aperta con largo anticipo e l’andamento è positivo. «C’è tanta voglia di vedere la grande pallavolo e la nuova Allianz Milano – dice Lini – e nonostante si giochi di lunedì sera contiamo su una buona presenza. Dispiace soltanto che la scelta di aprire la SuperLega di lunedì penalizzi tanti appassionati, soprattutto i tifosi modenesi che avrebbero voluto essere al Cloud. Una decisione poco lungimirante, che rischia di limitare l’afflusso, ma noi siamo convinti che i nostri sostenitori ci daranno comunque una spinta importante».

Milano si prepara dunque a vivere un’altra stagione da protagonista, con la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora tanto ma anche con la fiducia di chi ha scelto un ritiro speciale, in un borgo capace di favorire concentrazione, unità e spirito di squadra.

Foto Credit: Jesi Volley Cup e Spirito di Squadra

Fabio Lini

Redazione