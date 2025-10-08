Asinelli carichi di libri incontrano i bambini in biblioteca

Un successo l’iniziativa “Biblio asini”, promossa il 5 ottobre dalla Biblioteca dei ragazzi e dall’associazione “Asino anch’io”, firmataria del “Patto per la lettura” adottato dal Comune con il coinvolgimento di scuole, parrocchia, associazioni e cooperative

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 8 ottobre 2025 – Asini e libri? A Basiglio un’alleanza vincente, grazie alla rete tra Comune, biblioteca e le altre realtà che hanno sottoscritto il “Patto per la lettura” per promuovere la crescita culturale della comunità.

Tra le ultime firmatarie c’è l’associazione Asino Anch’io Aps, che il 5 ottobre ha organizzato l’evento “Biblio asini” portando dall’Agriturismo Le Risaie i simpatici animali al polo culturale “Il Mulino di Vione”. Attesi dai bambini e dalle famiglie nel prato antistante, gli asini sono arrivati con il basto carico di borse contenenti libri dedicati a questi socievoli animali. Entusiasti i bambini, che hanno accolto gli asinelli offrendo loro fieno e carezze e hanno ascoltato le storie lette dalle bibliotecarie. Il pomeriggio si è concluso con una dolce merenda per tutti.

«Crediamo molto nell’importanza della rete territoriale – dichiara la sindaca Lidia Reale – e proprio

grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni, parrocchia e scuole, Basiglio è diventata “Città che

legge” con numerose iniziative per promuovere la lettura come valore sociale fondamentale e come

fattore di benessere individuale e di coesione sociale».

A maggio 2024, è stato rinnovato il “Patto per la lettura”, strumento fondamentale di promozione del

libro e della lettura, adottato dal Comune di Basiglio per la prima volta nel 2018 assieme ad associazioni

e cooperative che fanno rete e sono attive sul territorio.

«La nostra biblioteca – aggiunge la vicesindaca Daniela Gironi, assessora alla Cultura – è un luogo di

promozione della cultura: per questo, organizziamo incontri, presentazioni di libri, gruppi di lettura e

iniziative, come “Biblio asini”, rivolte anche ai bambini e alle famiglie. Desideriamo infatti incoraggiare

e stimolare la lettura con attività coinvolgenti e insolite anche per i più piccoli, in modo che possano

amare storie e libri, diventando curiosi, sviluppando spirito critico e contagiando anche i più grandi».

Redazione