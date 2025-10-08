Bollate. Accensione riscaldamenti dall’8 ottobre. Ecco le regole

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 8 ottobre 2025 – Il Comune informa che è stata pubblicata l’ordinanza sindacale che, a partire dall’8 ottobre, dà il via all’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento per tutti gli edifici con il limite massimo di 7 ore giornaliere, anche frazionate.

Le temperatura consentite sono di 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Dal 15 ottobre, invece, partirà la stagione termica vera e propria e sarà quindi possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestico con le stesse regole di temperature consentite ma per un massimo di 14 ore giornaliere.



L’Amministrazione comunale invita cittadini e cittadine ad adottare sempre comportamenti responsabili e buone pratiche che riducano i consumi energetici a vantaggio dell’ambiente e delle bollette.



Il periodo di accensione dei riscaldamenti terminerà il 15 aprile 2026, salvo nuove disposizioni.