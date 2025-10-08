CECCHETTI (LEGA): “ATTO BESTIALE E INAMMISSIBILE, SERVONO PENE ESEMPLARI E UNA MAGISTRATURA CHE NON FACCIA SCONTI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre – “Un episodio di una violenza inaudita, che lascia senza parole. A Sondrio una donna è stata aggredita, picchiata e violentata da un 24enne del Mali, ospite di un centro di accoglienza. Secondo le ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita con una ferocia inaccettabile, addirittura con morsi all’orecchio fino a staccarglielo.

Una scena agghiacciante, che non può essere trattata come un fatto isolato né liquidata con le solite attenuanti. Servono pene esemplari e una magistratura che non conceda nessuno sconto a chi si macchia di reati così orrendi.

Non è più tollerabile assistere a episodi di questo tipo, spesso commessi da persone che il nostro Paese accoglie e ospita. L’Italia deve tornare a garantire sicurezza e giustizia vera per le vittime, non alibi per i carnefici.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

