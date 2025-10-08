CULTURA. PRESENTATA A PALAZZO REALE LA MOSTRA “ART FROM INSIDE. CAPOLAVORI SVELATI TRA ARTE E SCIENZA”

Dal 9 ottobre 2025 al 6 gennaio 2026 a ingresso gratuito



(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2025 – Presentata a Palazzo Reale ‘Art from inside. Capolavori svelati tra arte e scienza’: una mostra multimediale e innovativa promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Fondazione Bracco, in collaborazione con 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore, che coniuga arte, ricerca e alta divulgazione.

Il percorso espositivo accompagna il visitatore in un viaggio nell’arte tra Quattrocento e Settecento, svelando – grazie ad analisi diagnostiche non invasive e a riproduzioni in scala 1:1 – gli strati nascosti di nove capolavori: da Beato Angelico a Piero della Francesca, da Piero del Pollaiolo al leonardesco Giovanni Antonio Boltraffio, fino a Caravaggio, Giovanna Garzoni e a un prezioso violino settecentesco di Lorenzo Storioni. L’obiettivo è rispondere a una domanda semplice ma che apre a un intero universo: cosa si cela dietro – e dentro – un’opera d’arte?

“La mostra ‘Art from Inside’ rappresenta una straordinaria sintesi tra arte e scienza, due linguaggi fondamentali che, quando si incontrano, generano conoscenza, stupore e cittadinanza culturale – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Siamo orgogliosi di ospitare a Palazzo Reale un progetto che, grazie all’impegno di Fondazione Bracco e alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e centri di ricerca d’eccellenza, racconta al grande pubblico il dietro le quinte della creazione artistica: non solo il capolavoro finito, ma anche il processo, il dubbio, l’evoluzione tecnica e materica dell’opera. Milano investe da anni nella cultura come motore di innovazione, accessibilità e formazione. Questa mostra, gratuita e pensata anche per le giovani generazioni, è un esempio virtuoso di come l’interdisciplinarità possa aprire nuove strade di conoscenza e di futuro. Invito tutte e tutti a lasciarsi guidare in questo viaggio immersivo tra pigmenti, raggi X e visioni creative: ne usciremo con uno sguardo più ricco e consapevole sull’arte e sul mondo”.

“Per noi l’arte e la scienza sono due facce dello stesso amore per il sapere e il bello che, da sempre, accende il desiderio degli uomini – afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco -. Con questa mostra a Palazzo Reale sottolineiamo egregiamente il valore delle tecniche di imaging diagnostico, di cui siamo leader nel mondo, per valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale. Il visitatore verificherà concretamente che le tecnologie per la cura del corpo umano sono anche preziosi strumenti per prendersi cura delle opere d’arte, del loro restauro e della loro conservazione. Con questo progetto interdisciplinare offriamo al grande pubblico e in particolare ai più giovani l’opportunità di accedere a dimensioni normalmente invisibili, sotterranee, ma fondamentali. Per questo abbiamo voluto rendere la visita gratuita e aperta a tutti: se la conoscenza diventa un patrimonio condiviso genera un impatto profondo e duraturo nella comunità”.

La mostra si avvale della consulenza scientifica di Isabella Castiglioni e Stefano Zuffi. È aperta al pubblico dal 9 ottobre 2025 al 6 gennaio 2026, a ingresso gratuito.

