Cybersicurezza: Colucci (NM), è priorità nazionale e investimento per il futuro del Paese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2025. “La sicurezza informatica è una priorità nazionale, non solo per proteggere le infrastrutture critiche, ma anche per garantire stabilità democratica e competitività economica”. Lo ha detto il presidente dell’intergruppo per la Sicurezza Informatica e Tecnologica Alessandro Colucci, di Noi Moderati, intervenendo alla seconda ‘Conferenza per la formazione e la promozione della cultura cibernetica come asset strategico per l’Italia’ presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani con il patrocinio del Senato della Repubblica. Durante i lavori è emersa l’importanza di promuovere una vera e propria cultura della cybersicurezza fondata su formazione, innovazione e collaborazione tra pubblico e privato. “Serve un approccio integrato – ha concluso Colucci – che metta insieme istituzioni, imprese e mondo accademico, perché la difesa digitale è una sfida che riguarda tutti. Solo unendo competenze e visione strategica potremo costruire un’Italia più sicura, innovativa e pronta alle sfide del futuro”. Al convegno, moderato dal presidente della Cyber Security Foundation Marco Proietti, hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e del settore tecnologico, tra cui Bruno Frattasi (ACN), Ivano Gabrielli (Polizia Postale) e numerosi parlamentari.

Redazione