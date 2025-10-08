FOOD POLICY. DOMANI A PALAZZO MARINO LA PRESENTAZIONE DEL ‘MILAN URBAN FOOD POLICY PACT GLOBAL FORUM’

Dal 13 al 17 ottobre per celebrare i 10 anni del Patto con delegati da tutto il mondo
(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2025 – Domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 12.30 nella Sala Orologio di Palazzo Marino, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del MUFPP Global Forum, l’evento che celebra i dieci anni dalla firma del ‘Milan Urban Food Policy Pact’ sottoscritto da oltre 100 città nel 2015 durante Expo e che oggi ne raccoglie oltre 300.
Saranno presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la Vicesindaco e assessore all’Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo, il Direttore Area Ricerca Tecnologica di Fondazione Cariplo Carlo Mango, la Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Milano Marina Brambilla, il vicepresidente di A2a Giovanni Comboni.
L’evento sarà l’occasione per presentare il programma e i principali appuntamenti che ospiteranno delegati provenienti da oltre 300 città del mondo firmatarie del Patto.
Redazione