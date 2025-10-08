GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 ottobre 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 8 ottobre.

TTG RIMINI, ASSESSORE MAZZALI A INAUGURAZIONE PADIGLIONE LOMBARDIA

L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, partecipa all’inaugurazione dell’edizione 2025 del ‘TTG Travel Experience’ di Rimini, fiera internazionale B2B del turismo, in programma dal 8 al 10 al quartiere fieristico. Di seguito, il palinsesto degli eventi in programma al Padiglione Lombardia.

– ore 10, inaugurazione Padiglione Lombardia;

– ore 11 – 12, Valle d’Intelvi: il balcone verde tra laghi e vette. A cura dell’Associazione Valle Intelvi Turismo;

– ore 12.30 – 13.30, presentazione dei prodotti tipici lombardi. A cura di ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste;

– ore 14.30 – 16, Milano Cortina 2026 e opportunità di sviluppo. A cura di Regione Lombardia, in collaborazione con Milano & Partners, APF Valtellina – Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, Società Multiservizi Alta Valle e Livigno Next;

– ore 15.40 – 16.40, partecipazione a premiazione Italia Destinazione Digitale 2025 – presso Italy Arena. A cura di The Data Appeal Company;

– ore 16.30 – 17, presentazione dei prodotti tipici lombardi. A cura di ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.

Tutti gli eventi si terranno al Padiglione Lombardia (Hall A7-C7, stand 201-307), Fiera di Rimini (via Emilia, 155 – Rimini).

MILANO, ASSESSORE LA RUSSA A CELEBRAZIONE IN MEMORIA DELLE VITTIME INCIDENTE AEREO DI LINATE

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, partecipa, presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, in rappresentanza di Regione Lombardia, alla celebrazione eucaristica in memoria delle vittime dell’incidente aereo di Linate (2001) officiata dall’Abate monsignor Carlo Faccendini.

– ore 10.30, Basilica di Sant’Ambrogio (piazza Sant’Ambrogio, 15 – Milano).

RIPALTA CREMASCA/CR, ASSESSORE BERTOLASO PARTECIPA A INAUGURAZIONE PROGETTO ‘CUORE SICURO’

L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, partecipa a Ripalta Cremasca all’inaugurazione del progetto ‘cuore sicuro’ che prevede l’installazione di defibrillatori sul territorio comunale.

– ore 10, via Roma, 5 – Ripalta Cremasca/CR.

MILANO, ASSESSORE LUCCHINI A PRESENTAZIONE ‘PRIME ALTURE’

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa, a Milano, alla conferenza stampa di presentazione di ‘Prime Alture’, il primo wine village italiano.

– ore 11, Hotel Marriott (via Washington, 66 – Milano).

CREMONA, ASSESSORE BERTOLASO VISITA NUOVA TERAPIA INTENSIVA E CANTIERE PRONTO SOCCORSO OSPEDALE

L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, visita la nuova terapia intensiva e il cantiere del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cremona.

– ore 11.45, ospedale di Cremona (largo Priori Emilio, 1 – Cremona).

MILANO, SPORT MOVIES & TV 2025, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A EVENTO ‘GIORNATA RAGAZZI… IN GAMBA’

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, interviene all’evento ‘Giornata Ragazzi… in gamba’ nell’ambito di Sport Movies & TV 2025.

– ore 12, auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano).

MILANO, ASSESSORE LUCCHINI A INCONTRO ‘PRESENZA E CURA DELLA MALATTIA DI PARKINSON’

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, porta i saluti istituzionali all’incontro ‘Presenza e cura della Malattia di Parkinson – La costruzione di un’agenda’ promosso da Confederazione Parkinson Italia.

– ore 15, sede Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. (piazza Velasca 3/5 – Milano).

BRESCIA, ASSESSORE GUIDESI PREMIA LE NUOVE ATTIVITÀ STORICHE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE

Torna a Brescia il tour dedicato alla premiazione delle attività storiche riconosciute da Regione Lombardia nel 2025, l’iniziativa voluta e organizzata dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in collaborazione con le Camere di Commercio. Alla consegna del riconoscimento partecipa anche il presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone.

– ore 15, Camera di Commercio (via Luigi Einaudi, 23 – Brescia).

UNIVERSITÀ BOCCONI, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A TAVOLA ROTONDA ‘LO SPORT COME LEVA DI IMPATTO SOCIALE’

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, interviene, a Milano, alla tavola rotonda ‘Lo sport come leva di impatto sociale’ organizzata dal Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale.

– ore 16, Università Bocconi (via Sarfatti, 25 – Milano), aula Seminari.

CALVISANO/BS, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A PRESENTAZIONE PRIME SQUADRE RUGBY STAGIONE 2025/2026

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, partecipa, a Calvisano (Brescia), alla presentazione ufficiale della prima squadra maschile e femminile rugby per la stagione 2025-2026.

– ore 19.30, Sala Polivalente (via San Michele, 102 – Calvisano/BS).

