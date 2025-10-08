Lipomo (CO), effettuava consegne di droga a domicilio. 25enne irregolare arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 8 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 25enne, di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio.

La Squadra Mobile di Como, durante il costante monitoraggio volto alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, ha raccolto informazioni relative ad una fiorente attività di spaccio che avveniva nella zona di Lipomo.

Infatti, nel primo pomeriggio di ieri, i poliziotti notavano i movimenti del 25enne cha bordo del suo veicolo effettuava brevissime soste, incontrando persone, ritenute poi gli acquirenti della droga e accertando trattarsi di vere e proprie consegne.

Veniva così fermato e controllato apparendo fin da subito agitato e preoccupato, dall’esito dell’ispezione è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina divisi in 17 involucri di cellophane, una dose di hashish e denaro contante pari a 65 euro, ritenuto il provento dello smercio.

Portato in Questura è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Avvertito il P.M. di turno delle attività svolte, lo stesso ha disposto che il 25enne fosse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con il rito del direttissimo che si terrà stamane alle 10.30 in Tribunale.

La posizione del 25enne marocchino irregolare e senza fissa dimora sul territorio nazionale, all’esito del procedimento penale, verrà valutata attentamente dai poliziotti dell’ufficio immigrazione per l’adozione di idonei provvedimenti amministrativi.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, fortemente volute dal Questore di Como Marco Calì , recependo le indicazioni emerse nell’ambito delle riunioni tecniche di coordinamento tenute dal Prefetto della provincia di Como Corrado Conforto Galli.