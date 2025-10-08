MILANO È MEMORIA. DOMANI ASSESSORE SACCHI A SVELAMENTO TARGA IN RICORDO DI ROBERTO SANESI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2025 – Domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 16, in via Nicolò Machiavelli 10, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi parteciperà alla cerimonia di svelamento della targa in ricordo del poeta e saggista, Roberto Sanesi, posta dai familiari all’ingresso dello stabile dove il poeta visse, non lontano dal Parco Sempione.



Roberto Sanesi, nato a Milano il 18 gennaio del 1930, è stato poeta, saggista, critico letterario, docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera e critico d’arte. Tra i più raffinati traduttori di autori inglesi e americani ha tradotto la prima edizione delle poesie di Dylan Thomas. Nel 1989 è stato insignito dal Comune della Medaglia d’Oro della Civica Benemerenza.

Sanesi è scomparso a Milano poco prima di compiere 71 anni, il 2 gennaio 2001. Un giardino in piazza San Marco a Brera, un altro quartiere a lui caro, porta il suo nome.