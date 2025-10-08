TURISMO – LA LOMBARDIA PROTAGONISTA AL TTG 2025 PUNTA SU AREE INTERNE, GOLF E MILANO-CORTINA 2026

(mi-lorenteggio.com) Rimini, 8 ottobre 2025 – La Lombardia è protagonista al TTG Travel Experience 2025, la più importante fiera italiana dedicata al turismo internazionale, in programma al quartiere fieristico di Rimini fino al 10 ottobre. Un appuntamento che, per tre giorni, riunisce tutti i protagonisti della filiera turistica: tour operator, agenzie, enti del turismo, compagnie aeree, strutture ricettive, aziende tecnologiche, per disegnare le nuove rotte del settore.

LO STAND DELLA LOMBARDIA – Con uno stand di 350 mq e 32 coespositori, Regione Lombardia si presenta con un’offerta rinnovata e una visione chiara: valorizzare le aree interne, investire sul turismo golfistico e accendere i riflettori sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Lo spazio è pensato come un percorso immersivo che racconta l’essenza del Made in Lombardia: comunicazione visiva d’impatto, spazi B2B, aree per eventi e ospiti speciali. Dai prodotti enogastronomici alle eccellenze dell’artigianato, ogni dettaglio parla di territorio e identità. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.

MAZZALI: PIÙ TURISMO, TUTTO L’ANNO, IN TUTTO IL TERRITORIO – A fare gli onori di casa nello spazio lombardo, l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali.

“La Lombardia – ha spiegato – si presenta al TTG con un messaggio forte: vogliamo più turismo, tutto l’anno, in ogni angolo della regione. Uniamo innovazione e tradizione, grandi eventi e nuove esperienze, luoghi iconici e territori ancora da scoprire. Il nostro obiettivo è raccontare una Lombardia viva, dinamica, capace di sorprendere grazie ai suoi incredibili imprenditori e alle nostre straordinarie comunità”.

TURISMO IN CRESCITA: NUMERI DA RECORD – “Nel 2024 – ha sottolineato Mazzali – abbiamo superato i 53,5 milioni di pernottamenti ufficiali oltre 55 milioni stimati includendo quelli non rilevati con un’incidenza del 67% di presenze internazionali. Un risultato che segna un +26,1% rispetto al record storico del 2019, confermando il trend di crescita della Lombardia”. Anche il 2025 prosegue su questa traiettoria positiva: “Nei primi cinque mesi dell’anno – ha aggiunto – abbiamo registrato 19,7 milioni di presenze, con un aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Per l’estate stimiamo oltre 25 milioni di pernottamenti, con quasi il 75% di turisti stranieri. In un contesto globale complesso, la Lombardia si conferma solida, attrattiva e resiliente”.

AREE INTERNE: LA BELLEZZA FUORI DALLE ROTTE CONSUETE CHE PERFORMANO PIÙ DELLE CITTÀ CAPOLUOGO – Tra le novità presentate, il progetto ‘Valle d’Intelvi: il balcone verde tra laghi e vette’, promosso dall’Associazione Valle Intelvi Turismo. Un video emozionale svela la bellezza di questa perla incastonata tra Lago di Como e Lago Ceresio, al confine tra Italia e Svizzera. “La Lombardia deve essere vista anche da nuove prospettive – ha spiegato Mazzali – come quelle offerte da territori come la Val d’Intelvi. Puntiamo a destagionalizzare i flussi e a valorizzare le aree meno conosciute, che rappresentano un patrimonio unico per le comunità locali e un’occasione per il turismo sostenibile. Le aree interne della Lombardia oggi registrano numeri turistici persino superiori a quelli delle città capoluogo. Un dato che conferma la bontà della nostra strategia il racconto che stiamo facendo della regione funziona, perché stiamo destagionalizzando i flussi e distribuendo il turismo su tutto il territorio, generando valore ovunque, non solo nelle mete più iconiche”.

GOLF: UN MOTORE STRATEGICO PER IL TURISMO DI QUALITÀ – Altro pilastro dell’offerta lombarda è il turismo golfistico, promosso attraverso il progetto ‘Open Horizons – Lombardia Capitale del Golf’, realizzato con Assolombarda e Federazione Italiana Golf (FIG). “Con oltre 70 campi da golf immersi in scenari mozzafiato dalla Franciacorta alla Brianza dal Lago di Como al Garda- ha ricordato l’assessore – la Lombardia è tra le destinazioni golfistiche più complete d’Europa. Ma offriamo molto più di uno sport: resort di lusso, accoglienza d’eccellenza, esperienze esclusive”. L’obiettivo è creare un ecosistema integrato pubblico-privato, in grado di generare valore economico, occupazionale e reputazionale per tutto il territorio.

OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026: OCCASIONE STORICA PER TUTTA LA LOMBARDIA – Al centro del TTG, anche lo sguardo verso Milano-Cortina 2026, con il panel ‘La Valtellina verso i Giochi’, organizzato con APF Valtellina, Livigno Next e QC Terme, alla presenza di rappresentanti istituzionali di Bormio e Livigno. “Le Olimpiadi non saranno solo un evento sportivo – ha detto ancora Mazzali – ma un’occasione straordinaria di racconto turistico e territoriale. Si prevede un aumento dei flussi turistici tra il +15% e il +60% nel post-Giochi. Sono già stati attivati 434 milioni di euro in infrastrutture, oltre a progetti simbolici come ‘Cuori Olimpici’, un itinerario di eventi e installazioni che sta attraversando le 12 province lombarde”. Con 3.500 atleti da 93 Paesi i Giochi rappresentano una vetrina globale: “Milano – ha chiosato – sarà la porta d’ingresso, la Valtellina il cuore delle gare, ma sarà tutta la Lombardia tra moda, design, natura e accoglienza a salire sul podio del turismo internazionale”.

IN AGENDA: RELAZIONI INTERNAZIONALI, ACCESSIBILITÀ E SAPER FARE – La partecipazione della Lombardia al TTG è arricchita da una serie di eventi tematici che mettono in luce le diverse anime del turismo regionale. Tra questi, l’incontro in programma oggi con il Ministro del Turismo dello Stato del Jalisco (Messico), Michele Friedman, presso lo stand lombardo.

Domani, giovedì 9 ottobre, focus su ‘Un Turismo per Tutti’, iniziativa dedicata all’accessibilità, promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, con le Province di Pavia e Sondrio, oltre all’appuntamento con ‘Artigiani 4.0’, a cura di Upskill 4.0, con l’obiettivo di esplorare come l’alto artigianato lombardo, tra tradizione e innovazione, diventi protagonista dell’offerta turistica.

Venerdì 10 ottobre si terrà la presentazione del progetto ‘Vivi la natura e la storia della Via Carolingia’, il cammino religioso che attraversa 23 comuni e 230 km nel mantovano, da Castiglione delle Stiviere a Sermide e Felonica. Nella stessa giornata saranno in primo piano le eccellenze enogastronomiche lombarde (a cura di ERSAF) insieme al turismo lento e sostenibile con il progetto ‘Il Sentiero Italia’ del CAI: 60 tappe percorribili a piedi o in MTB tra montagna e pianura, toccando Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Como e Varese.

