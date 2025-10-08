Un altro fine settimana all’insegna della spensieratezza: al Villaggio delle Zucche è tempo di Magia!

Maghi e trucchi per sorprendere grandi e piccini, giochi e illusionismi: un week-end dedicato alla magia ed una protagonista assoluta… la zucca!
(mi-lorenteggio.com) Pavia, 9 ottobre 2025 – Continua la grande corsa verso Halloween del Villaggio delle Zucche PuraVida Farm di San Martino Siccomario: protagonista indiscussa la zucca, regina arancione d’autunno al centro della mitica Caccia!
Come ogni sabato e domenica il Villaggio alle porte di Pavia si animerà intorno ad un tema: l’ 11 ed il 12
ottobre sarà Magia! Maghi, illusionisti, fate e streghe si daranno appuntamento per sorprendere il pubblico
con i loro incantesimi e sortilegi e con spettacoli di magia itineranti. Dalle 10:30 alle 18:30 laboratori creativi
e spettacoli, trucchi e prestidigitazione coinvolgeranno grandi e piccini.
Mago Merlino e il Mago di Oz, Harry Potter, Grimilde, Morgana e la Strega dell’Est, fattucchiere, fate e streghe
vi daranno appuntamento per un fine settimana a tutta Magia!
Cambia il tema ma non lo spirito, l’organizzazione e soprattutto le occasioni per divertirsi e trascorrere un fine
settimana all’insegna della spensieratezza. Il Villaggio delle Zucche PuraVida Farm è non solo il più grande
Pumpkin Patch del Nord Italia ma soprattutto in luogo magico di 35.000 metri quadrati: alberi secolari, un
angolo di fattoria con gli animali dell’aia (galline, conigli, oche e anatre), animazione ed installazioni
instagrammabili, giochi, e tanto altro. Un parco che ogni autunno si trasforma per celebrare la tradizione
nordamericana dei pumpkin patch: il posto giusto dove andare a scovare la zucca da intagliare e decorare…
quella perfetta per l’autunno 2025!
Ma non finisce qui: divertimento e spensieratezza assicurati anche nell’area gonfiabili, sugli autoscontri
d’acqua e sui pedalò; nei percorso a labirinto. E poi laboratori di decorazione delle zucche e laboratorio di
orto per mettere a frutto creatività e pollice verde. Senza dimenticare i falò per marshmallows; la vasca del
mais e la vasca di palline; la fattoria didattica con animali da cortile, il toro meccanico; l’isola dei giochi
medievali…
Nel magico catalogo del Villaggio delle Zucche PuraVida Farm non manca la proposta food: tanto gustoso cibo
da strada, il ristorante Alla Lanca con piatti di stagione per chi vuole mettere le gambe sotto al tavolo… senza
dimenticare l’area pic-nic per gli irriducibili del pranzo al sacco.
I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale.
Le notifiche tramite l’app, sono l’unica modalità per essere informati in tempo reale su eventuali chiusure o
variazioni di programma.
Ingresso gratuito per i bambini nati dal 2022 al 2025.
Dal 20 Settembre al 9 Novembre 2025, ogni fine settimana a partire dalle 10:30 (chiusura dei cancelli ore 18:30)
Biglietti al link https://app.eventfy.it/shop/80/1