Un altro fine settimana all’insegna della spensieratezza: al Villaggio delle Zucche è tempo di Magia!

Maghi e trucchi per sorprendere grandi e piccini, giochi e illusionismi: un week-end dedicato alla magia ed una protagonista assoluta… la zucca!

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 9 ottobre 2025 – Continua la grande corsa verso Halloween del Villaggio delle Zucche PuraVida Farm di San Martino Siccomario: protagonista indiscussa la zucca, regina arancione d’autunno al centro della mitica Caccia!

Come ogni sabato e domenica il Villaggio alle porte di Pavia si animerà intorno ad un tema: l’ 11 ed il 12

ottobre sarà Magia! Maghi, illusionisti, fate e streghe si daranno appuntamento per sorprendere il pubblico

con i loro incantesimi e sortilegi e con spettacoli di magia itineranti. Dalle 10:30 alle 18:30 laboratori creativi

e spettacoli, trucchi e prestidigitazione coinvolgeranno grandi e piccini.

Mago Merlino e il Mago di Oz, Harry Potter, Grimilde, Morgana e la Strega dell’Est, fattucchiere, fate e streghe

vi daranno appuntamento per un fine settimana a tutta Magia!

Cambia il tema ma non lo spirito, l’organizzazione e soprattutto le occasioni per divertirsi e trascorrere un fine

settimana all’insegna della spensieratezza. Il Villaggio delle Zucche PuraVida Farm è non solo il più grande

Pumpkin Patch del Nord Italia ma soprattutto in luogo magico di 35.000 metri quadrati: alberi secolari, un

angolo di fattoria con gli animali dell’aia (galline, conigli, oche e anatre), animazione ed installazioni

instagrammabili, giochi, e tanto altro. Un parco che ogni autunno si trasforma per celebrare la tradizione

nordamericana dei pumpkin patch: il posto giusto dove andare a scovare la zucca da intagliare e decorare…

quella perfetta per l’autunno 2025!

Ma non finisce qui: divertimento e spensieratezza assicurati anche nell’area gonfiabili, sugli autoscontri

d’acqua e sui pedalò; nei percorso a labirinto. E poi laboratori di decorazione delle zucche e laboratorio di

orto per mettere a frutto creatività e pollice verde. Senza dimenticare i falò per marshmallows; la vasca del

mais e la vasca di palline; la fattoria didattica con animali da cortile, il toro meccanico; l’isola dei giochi

medievali…

Nel magico catalogo del Villaggio delle Zucche PuraVida Farm non manca la proposta food: tanto gustoso cibo

da strada, il ristorante Alla Lanca con piatti di stagione per chi vuole mettere le gambe sotto al tavolo… senza

dimenticare l’area pic-nic per gli irriducibili del pranzo al sacco.

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale.

Le notifiche tramite l’app, sono l’unica modalità per essere informati in tempo reale su eventuali chiusure o

variazioni di programma.

Ingresso gratuito per i bambini nati dal 2022 al 2025.

Dal 20 Settembre al 9 Novembre 2025, ogni fine settimana a partire dalle 10:30 (chiusura dei cancelli ore 18:30)

Biglietti al link https://app.eventfy.it/shop/80/1