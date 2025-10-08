Zona Robarello, la Polizia locale interviene al confine con Buccinasco

Il sindaco di Buccinasco: “Da mesi segnaliamo il degrado del quartiere milanese di Molinetto da Lorenteggio, ma fino ad oggi non abbiamo ricevuto risposte né visto la risoluzione dei problemi. Ieri pomeriggio i nostri agenti si sono recati sul luogo dove venivano bruciati scarti di vario materiale, raggiunti poi dai colleghi milanesi”

Buccinasco (8 ottobre 2025) – I cittadini residenti in via Vigevanese e nella zona di Robarello continuano a vivere situazioni di disagio quotidiano, a causa del degrado del quartiere milanese Molinetto di Lorenteggio.

Nel pomeriggio di martedì 7 ottobre, su segnalazione di cittadini preoccupati da fumo ed esalazioni, gli agenti della Polizia locale di Buccinasco sono interventi nella zona di confine del territorio comunale, raggiunti poi dai colleghi della Polizia locale di Milano che adotteranno i provvedimenti del caso.

Nella zona vicino all’Alzaia Naviglio Grande alcune persone senza fissa dimora bruciavano scarti di vario materiale, causando notevoli disagi in tutta l’area, invasa da fumo e cattivi odori.

“È una situazione intollerabile – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e l’episodio di ieri pomeriggio non è un caso isolato, i cittadini da mesi segnalano quotidianamente notevoli fastidi per il fumo proveniente dalla zona di confine con Buccinasco, che rende l’aria irrespirabile e con esalazioni che arrivano fin dentro le case. La nostra Amministrazione ha intensificato i controlli ma non può essere sufficiente se anche le altre istituzioni non intervengono: nei mesi scorsi ho scritto al Prefetto e al Comune di Milano, ho chiesto interventi delle forze dell’ordine ma qui ci siamo solo noi. E i nostri cittadini, che continuano a convivere con il degrado”.